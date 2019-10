Proti Jágrovi hrál kluk s košíkem. Brněnský talent byl o 31 let mladší!

Stanislav Svozil. Jméno, které většině fanoušků hokeje patrně nic neřekne. Zatím. V brněnské Kometě ale vědí, komu dávají šanci. Šestnáctiletý obránce v probíhající sezoně Tipsport extraligy odehrál už šest zápasů. V úterý si připsal i první asistenci. A to v duelu s Kladnem, v němž na ledě hrál také sedmačtyřicetiletý Jaromír Jágr. Rozdíl jedenatřicet let, přesto se událo v nejvyšší české hokejové soutěži.

Rozdíl 31 let. Sedmačtyřicetiletý Jaromír Jágr (vlevo) a šestnáctiletý Stanislav Svozil během utkání Brna v Kladně.

Pár střídání, minut? Ne. Svozil proti Kladnu odehrál více než šestnáct minut, tři dny předtím s Plzní patnáct. Premiéru v extralize si připsal na začátku října proti Karlovým Varům. Posbíral dvanáct minut.

„Jsem opravdu šťastný a zároveň vděčný za to, že jsem takovou příležitost dostal. První extraligový zápas je pro mě velká věc, premiéru jsem si samozřejmě užil o to víc, že se vyhrálo. Hodně mi pomohli všichni kluci v týmu, kterým bych chtěl poděkovat. Stejně tak i trenérům za důvěru, se kterou mě do utkání zařadili," rozpovídal se teenager Svozil pro klubový web a přiznal, že takovou minutáž na startu neočekával.

V říjnu odehrála Kometa sedm zápasů, on nastoupil do šesti. V průměru byl Svozil na ledě 12:29 minuty. Naposledy proti Rytířům. Ve stejném dresu jako on nastoupil Tomáš Plekanec, v barvách soupeře Jaromír Jágr. Ikony českého hokeje vedle rostoucí naděje.

Ostře sledovaný souboj Jaromíra Jágra z Kladna a Tomáše Plekance v dresu Brna.

Vlastimil Vacek, Právo

V minulé sezoně Svozil odehrál za brněnský dorost a juniory 64 utkání, v těch si jako obránce připsal 71 bodů.

„Jsem opravdu rád, že vyrůstají beci, kteří se nebojí hrát a neodpalují puky, navíc si dovolí i udělat kličku. Řešili jsme to s trenérem a chtěl jsem se Standou hrát, aby se mohl i něco přiučit. Chci mu pomoct v rozvíjení jeho talentu. Je mu teprve šestnáct a klobouk dolů, jak v tomto věku hraje. Bez bázně a hany, suverénní výkony," nechal se slyšet zkušený zadák Ondřej Němec.

Brankář Kladna Denis Godla inkasuje druhý gól. Přihlížejí Brendon Nash (uprostřed) z Kladna a Jakub Orsava z Brna.

Ondřej Deml, ČTK

Svozila si všiml v úterý i Jágr. „Viděl jsem, že hrál s košíkem, ale netušil jsem, že je mu šestnáct. Je na tom velice dobře bruslařsky. U první branky, co dali, našel hráče krásně do prázdné brány. Klobouk dolů, s jakým přehledem hrál." „Tvoří hru, je sebevědomý s pukem, výborně bruslí. Super, ale pořád je to mladý kluk a má před sebou spoustu práce. Když mu to vydrží, roste nám skvělý bek," přidal se Plekanec.

Podobné okamžiky zažil v minulé sezoně šestnáctiletý Jan Myšák z Litvínova. Nastoupil do úvodního kola a stal se vůbec nejmladším hráčem klubu, který kdy v nejvyšší české hokejové soutěži hrál ostrý zápas. Myšák zlomil více než tři dekády odolávající klubový rekord hvězdy litvínovského i českého hokeje Roberta Reichela. Bylo mu 16 let, dva měsíce a 20 dnů.

„Proti přípravě to byl o dost větší rozdíl, víc lidí, bylo to sledovanější, možná i proto to pro mě bylo těžší," řekl Myšák po premiéře, který nakonec odehrál v uplynulém ročníku nejvyšší soutěže 37 zápasů a připsal si 16 bodů. V probíhající sezoně má za sebou 11 duelů a 6 bodů.

S jakým účtem zakončí ročník 2019/2020 Svozil?