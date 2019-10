Nezvyklý klid a oblek. V lize ho mám poprvé, říkal Růžička. Začal prohrou

Šest výher, dvacet bodů a šestá příčka po třinácti odehraných zápasech. Bylo to zřejmě málo, proto šéf královohradeckého hokejového klubu Miroslav Schön ke stávajícímu trenérovi Tomáši Martincovi povolal 56letého stratéga Vladimíra Růžičku. První test, kam se hokejový klub pohne pod vedením dvou hlavních trenérů, přišel ve 13. kole ve Vítkovicích. A nedopadl nejlépe. Mountfield získal v Ostravě bod po porážce 2:3 v nájezdech.

Růžička vstoupil na hradeckou střídačku v těsném závěsu za dosavadním hlavní koučem Martincem. A nikoliv v bundě, jak ho byli hokejoví fandové léta zvyklí vídat ve Slavii či v Chomutově, ale stejně jako zbylí tři členové trenérského týmu Hradce v obleku. „V lize ho mám poprvé. V nároďáku to bylo jasné, ale tady je to nové. Ale je jedno v čem tam stojíš," odmítal Růžička, že by ho formální oděv svazoval.

Vyhlášený bouřlivák se nicméně vrátil na hokejovou střídačku po půl roce až nezvykle klidně. První emoce projevil v 7. minutě úvodní třetiny, kdy si s Martincem poprvé plácli dlaněmi na oslavu vstřeleného gólu při snížení Perreta na 1:2 „Rozkoukávám se. Ve čtvrtek jsem přišel, je to všechno hrozně rychlé. Ale jsem rád, že se extraliga takhle točí, a že se do toho dostanu. Nejprve se musím podívat na hráče i naši hru. Myslím, že si to všechno sedne," vysvětloval kouč, jenž český národní tým dovedl na mistrovství světa ke dvěma zlatým medailím.

Hlavní slovo při Růžičkově debutu na střídačce Mountfieldu měl Martinec. Zatímco Růžička si rozuměl především s trenérskou tabulkou, na kterou maloval herní situace a novým svěřencům ukazoval, jak je příště řešit lépe, Martinec raději s hráči mluvil. Porady ani diskuse mezi oběma hlavními trenéry o tom, jak pohnout s nerozhodným výsledkem, který trval od vyrovnávací branky Smoleňáka v 17. minutě, k vidění nebyly.

Delší debata přišla až těsně před prodloužením. „Hráči na střídačce musí dostávat informace. Chceme hrát nějakou hru, takže ty věci se musí hráčům třeba ob střídání předat, aby věděli, co a jak. To se všechno propracuje a bude to dobré," sděloval olympijský vítěz z Nagana.

Přes porážku v nájezdech svůj nový tým Růžička pochválil. „Musím říct, že na mě působí hodně dobře. Mužstvo je dobré. Akorát se musí zapracovat nějaké věci, ale uvidíme. Sezona je dlouhá a je před námi ještě hodně zápasů," uvedl a zadoufal, že mezi trojici trenérů zapadl dobře.

„Myslím, že mě berou úplně super. Máme poměrně široký tým. Nejen co se týče nás trenérů. Máme videokouče, kondičního trenéra. Je tam hodně lidí a máme jediný úkol – abychom měli co nejlepší výsledky," nastínil Růžička.