Nejsme produktivní a snadno sami inkasujeme, to je ta nejhorší kombinace, láteřil olomoucký gólman Konrád

Nevydařená přesilovka byla z pohledu celého zápasu klíčová. Souhlasíte?

Určitě. Nebylo to poprvé, co jsme dostali gól při naší přesilovce. Místo, abychom se prosadili my, dokázal to soupeř a hned dvakrát, a to bylo na nás příliš.

Úvod utkání však z vaší strany nebyl špatný. Byli jste lepší než Sparta...

Ano. Úvodní třetiny máme všeobecně velmi dobré. Ve druhých ovšem přicházejí výpadky. Dostaneme první gól, pak přijdou další, a to nás stojí body.

Vyčítáte si některý z těch gólů, co jste dostal?

Druhý rozhodně. Střela sice byla tečovaná, ale asi jsem po ní měl jít jinak. Teď je těžké k tomu říct něco víc.

Co ty dva další góly. Zdálo se, že byly také hodně laciné?

Nevím... V prvním případě šli dva na jednoho při naší přesilovce, a to by se nemělo stávat. Navíc mu to perfektně přihrál. Třetí jsme naopak dostali v oslabení. Když to dobře sehrají a trefí to, moc se s tím dělat nedá.

Šel jste z ledu sám z frustrace, nebo to bylo rozhodnutí trenérů?

Viděl jsem, že Honza Lukáš se obléká, tak jsem z brány odjel.

Vraťme se k přesilovkám. Na rozdíl od soupeřů při nich neskórujete, a to je asi další problém, s kterým se potýkáte...

Nejsme produktivní dlouhodobě. Na každý gól se strašně nadřeme a na druhé straně, snadno inkasujeme. To je ta nejhorší kombinace, co může být.