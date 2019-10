Moták s Petrem se na pozápasové tiskovce ostře pohádali

„Mám za to, že by mezi námi mělo platit alespoň elementární slušné chování. Jestliže pane kolego nezvládáte práci a budete mě nazývat dámským přirozením, já na to nejsem zvyklý, jsem mírný člověk," začal překvapivě své vystoupení olomoucký lodivod Zdeněk Moták. „Co sem taháš tyto věci? Já mám magisterské vzdělání...," skončil mu vztekle do řeči nakvašený vítkovický Jakub Petr. „Tím se chvástáte, nebo si stěžujete, že máte jen magisterské chování," kontroval ihned Moták a vzápětí dostal dotaz, zda si s Petrem vyká. „Ode dneška ano," odvětil rezolutně. „To si hraješ na profesora," zaútočil opět kouč Ridery.

Moták mu poté opět zopakoval, jakýmže názvem ho počastoval a pokračoval. „Svým hráčům, svým kamarádům, klidně... Já na takové jednání ale opravdu nejsem zvyklý a nedovolím to. Možná, že na to existuje nějaká diagnóza. Co myslíte, zkuste. Nějaký erudovaný odborník by vám něco předepsal," plísnil dál kolegu kouč Kohoutů.

Konflikt, jak se poté ukázalo, vznikl poté, co Petra rozzuřila situace po druhém gólu domácích, kterému předcházel tvrdý zákrok Petra Strapáče na Tomáše Černého, po kterém knockautovaný vítkovický hráč putoval do nemocnice.

Trenér Vítkovic Jakub Petr.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Byla to jen výměna názorů. Jsou prostě věci, které se na střídačkách dějí a na tiskovky nepatří. Pořád si na nějakých seminářích něco říkáme a pak Strapáč udělá takovou věc a ne poprvé. To mě se... Za to, že jsem vás nějak nazval, se rozhodně omlouvat nebudu," snažil se vysvětlil své počínání Petr. „Zákrok jsem přímo na ledě neviděl. Proto jsem se radoval z gólu. Poté, co jsem viděl video, ale musím říct, že faul to byl. Černý chtěl Strapáče dohrát, ten však byl rychlejší, zvedl ruce s hokejkou a trefil ho do obličeje," prohlásil k problematickému zákroku Moták a znovu dával razantně najevo svůj nesouhlas s chováním trenéra Vítkovic. „Nazval jste mě pí...," zdůraznil. Nechutnou tahanici, v níž oba aktéři chtěli pokračovat, a pak i celou tiskovku vzápětí ukončil mluvčí Hanáků.

Vítkovice dlouho tahaly za kratší konec, ale v závěrečné třetině za dvě minuty a deset sekund nepříznivý stav otočily. Skladaný však Kohouty dostal do prodloužení, v němž pak Stránský 52 sekund před jeho koncem rozhodl.