Ml. Boleslav - Olomouc 5:1 Mladá Boleslav slaví, dvakrát se trefil Vondrka

V Mladé Boleslavi se měnilo skóre už po minutě a 20 vteřinách. Hecl zachytil za domácí brankou nepřesnou rozehrávku a Vojtěch Tomeček si před domácím gólmanem Krošeljem už věděl rady. Domácí se dočkali vyrovnání ve 14. minutě: Skalický se ještě nedokázal od pravé tyčky vytočit do střelecké příležitosti, ale puk se po jeho pokusu dostal ke kapitánovi Vondrkovi, pro něhož už bylo zametení puku do branky formalitou. Středočeši si pak zahráli 20 sekund dvojnásobnou přesilovku, ale nakonec se kvůli vlastní nepřesnosti nedostali ani do zakončení.

Do vedení mohl Mladou Boleslav poslat zkraje druhé třetiny Kousal, ale prudká křížná přihrávka mu sjela z hokejky. Ve 32. minutě dostal hostující Dujsík dva menší tresty za vysokou hůl a hned ten první dokázali domácí přetavit po přesné střele Stránského ve vedoucí gól. Stránský měl obdobnou šanci při dalším vyloučení, ale tentokrát narazil na Lukášovu vyrážečku.

A byl to znovu kapitán Mladé Boleslavi Vondrka, kdo pak ve třetí části opět posunul skóre. Dvě vteřiny po skončení další početní výhody si znovu našel po závaru před brankou volný puk a zvýšil už na 3:1 pro Bruslaře. Po čtyřech minutách se v mladoboleslavské aréně slavilo znovu, tentokrát po brance Ševce, který si sjel mezi kruhy na Zbořilovu přihrávku. Jistotu dal pak domácím využitou přesilovkou Skalický.