Werbik dal první extraligový gól svému mateřskému klubu

"Pro mě to utkání bylo takové více motivační. Jsem rád, že se mi ten gól podařilo vstřelit. Čekání bylo dlouhé, jsem hrozně rád, že už to skončilo," řekl po utkání novinářům Werbik, který se dočkal ve svém 36. extraligovém startu.

Útočník, který ve Zlíně vyrostl a větší část minulé sezony hostoval o patro níže v Jihlavě, se prosadil v 11. minutě po návratu z trestné lavice. "Čiliakovi to nějak propadlo za záda a dokutálelo se to do branky," popsal Werbik situaci, kterou takřka přesně mohl zopakovat v závěru normální hrací doby.

Valentin Claireaux ze Zlína, brankář Vítkovic Miroslav Svoboda a Rastislav Dej z Vítkovic v akci během extraligového utkání.

Jaroslav Ožana, ČTK

Poté, co naskočil na led z trestné lavice, se znovu dostal do brejku, ale vypálil těsně vedle. "Chlapi na trestné mi říkali, že mě vypustí a že to bude to samé. Skoro. Chyběl kousíček," usmál se zlínský odchovanec.

Mezi zlínskými hokejisty má přirozeně pořád spoustu kamarádů. "S většinou kluků jsem vyrůstal a známe se velice dobře. Z minulé sezony se znám i s těma staršíma. Je to pro mě vždy více motivační, ale nic extra, beru to jako každý jiný zápas. Po zápase si vždy popřejeme štěstí, podáme si ruku, je to fajn," přiblížil Werbik.

Dva body dnes podle něj byly zřejmě vítkovickým maximem. Domácí sice třikrát vedli, ale soupeř vždy vyrovnal. "Vyhráli jsme se štěstím. Bylo to takové nemastné po celý zápas. O to více jsme rádi za dva body. Chtěli jsme si těsné vedení udržet, bohužel se to úplně nepodařilo. Ale ubojovali jsme to aspoň na remízu a na nájezdy jsme byli lepší," dodal Werbik.

Šimon Stránský z Vítkovic a brankář Zlína Daniel Huf při samostatných nájezdech.

Jaroslav Ožana, ČTK