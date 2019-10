Uhlídat plzeňskou hvězdu? Nemožné, uznali v Litvínově

Neskutečné, co tenhle chlapík umí. Plzeňský hokejista Milan Gulaš v téhle sezoně předvádí neuvěřitelné kousky a uhlídat jej, to je pro soupeře v téhle sezoně nepřekonatelný úkol. Nepovedlo se to ani Litvínovu, byť Gulaš bral jen bod za asistenci, Plzeň vyhrála zápas 3:1. "Je těžké ho uhlídat, na ledě je úplně všude," shodují se obránce Litvínova David Štich a jeho parťák - brankář David Honzík.