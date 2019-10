V Třinci neuspěl, nyní urostlého Kanaďana vyzkouší v Litvínově

Kudla v létě zamířil k Ocelářům ze slovenských Nových Zámků, za Třinec si ale v extralize nezahrál. Přes 190 centimetrů vysoký obránce, jehož si pro NHL vybrala před třemi roky v šestém kole draftu Arizona, nastoupil k 15 zápasům za prvoligový Frýdek-Místek a připsal si gól a čtyři asistence.

Angažmá u Ocelářů po vzájemné dohodě urostlý bek ukončil, a nakonec se rozhodl kývnout na prozatím měsíční zkoušku v Litvínově.

„Patricka jsme si vybrali na základě doporučení sportovního úseku, a to především skautingu Rosti Dočekala. Je to ofenzivně laděný obránce vysokého vzrůstu s kanadskou mentalitou. Což i vzhledem k jeho věku může být pro náš klub velice dobrým příslibem do obranných řad," říká pro oficiální stránky litvínovského klubu jeho šéf a trenér Jiří Šlégr.

U Severočechů už naopak nebude pokračovat obránce David Šesták, který v klubu působil od žákovských kategorií. Za A tým ale za poslední tři sezony odehrál jen 46 utkání, v nichž zaznamenal pět asistencí.