Francouz Claireaux uspěl na zkoušce ve Zlíně

Hokejový útočník Valentin Claireaux uspěl na zkoušce ve Zlíně a podepsal smlouvu do konce sezony. Osmadvacetiletý francouzský reprezentant, který přišel do týmu Beranů v polovině října, stihl ve čtyřech zápasech v extralize nasbírat pět bodů za dvě branky a tři asistence.

"Valentin přijel původně na zkoušku a moc se nám v odehraných zápasech líbil. Pracovitý útočník, který se nebojí kotouče, kvalitní na vhazování, silný v osobních soubojích a především výborný kluk do party. Dokáže se prosadit v přesilových hrách a jsem přesvědčen, že nám v sezoně hodně pomůže," uvedl na klubovém webu generální manažer a jednatel Zlína Martin Hosták.

"Je to výborný bruslař se skvělou stabilitou na ledě a v osobních soubojích. Na kotouči ho zdobí dravost, má zdravou agresivitu a skvělé charakterové vlastnosti. Bez problémů zapadl do kabiny a ve Zlíně se mu hodně líbí. Naše ofenziva se jeho příchodem velmi zkvalitnila a jsme rádi, že tady zůstane," doplnil trenér Beranů Robert Svoboda.

Claireaux vedle francouzských klubů Amiens a Angers působil také ve druhé finské lize v týmech LeKi Lempäälä a KeuPa Keuruu. V sezoně 2016/17 zamířil do elitní soutěže do Lukko Rauma a před minulou sezonou přestoupil do Vaasy. V jejím dresu si účastník posledních pěti mistrovství světa připsal ve 40 zápasech devět bodů za pět gólů a čtyři asistence.

Na světových šampionátech sehrál Claireaux 34 utkání s bilancí devíti bodů za pět branek a čtyři přihrávky. Ve finské lize zaznamenal ve 147 duelech 37 bodů za 14 gólů a 23 asistencí.