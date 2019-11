Taktika klapala, tak začali hrát hokej. Šeredně se nám to vymstilo, litoval vítkovický Lakatoš

Pod Ještědem liberecký odchovanec Dominik Lakatoš nad bývalými spoluhráči vedl již 2:0, přesto Vítkovice do tabulky nepřidaly ani bod. S Bílými Tygry ztratily slibný náskok a padly 2:3.

„Nevím, zda jsme se toho lekli, že v Liberci vyhráváme 2:0 a mysleli jsme si, že to půjde samo. Upustili jsme od naší taktiky a bohužel si začali myslet, že s Libercem budeme hrát hokej a šeredně se nám to vymstilo. Teď na sebe můžeme leda koukat v kabině a říkat si, že jsme blbci," litoval Dominik Lakatoš.

Vítkovičtí přijeli na sever Čech s pozměněnými plány, které jim v první části zápasu vycházely. Vždyť ve 25. minutě hosté vedli po brance Ondřeje Romana už 2:0. „Přiznávám, že vzhledem k bilanci Liberce v poslední době jsme zvolili jinou taktiku, než je našemu týmu vlastní," připustil vítkovický trenér Jakub Petr. Bílí Tygři z posledních šesti extraligových zápasů vyhráli jen ten poslední se Spartou.

„A musím přiznat, že jsem rád, že nám fungovala. Za stavu 2:0 byly situace, kdy jsme mohli zvýšit náskok. A to je náš příběh. Kluci vedli v Liberci 2:0 a najednou začali chtít hrát hokej. Dostali jsme gól z přesilovky po řešení, které nebylo v plánu. Na 2:2 znovu po řešení, které nebylo v plánu. Liberec vyhrál, protože je chytřejší, zkušenější a má lepší mančaft. Vyhrál zaslouženě, ale štve mě, že plán fungoval. O to je to horší," hořekoval Petr, jehož týmu pomohla i úspěšná trenérská výzva. Ta ve 35. minutě odvolala gól Oldřicha Kotvana na 3:2, neboť gólman Miroslav Svoboda předtím přišel o hokejku.

Zleva Peter Trška z Vítkovic, Radan Lenc z Liberce a brankář Vítkovic Miroslav Svoboda.

Radek Petrášek, ČTK

„Samozřejmě nás to trochu podrželo nad vodou," řekl Lakatoš. „Bojovali jsme, ale kdybychom se drželi pokynů trenérů celý zápas, mohl jsem teď mluvit jinak. Bohužel se nestalo, gratuluju klukům," poslal Lakatoš vzkaz bývalým parťákům. „Zápas jsem si užíval od začátku až do konce, škoda jen, že jsem za stavu 2:0 nedal šanci," doplnil s tím, že střety s mateřským klubem jsou pro něj stále specifické.

„Pro mě je to jeden z nejtěžších zápasů. Tentokrát jsem se paradoxně cítil na ledě dobře, ale Liberec má výborný systém. Dokáží si nahrát, perfektně bruslí, mají výborný pohyb, spoustu úžasných hráčů, které obdivuju. Je to proti němu těžké, ovšem podle mě jsme to dnes měli zvládnout," uzavřel útočník.