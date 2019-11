Skvělý finiš, Sparta otočila proti Kometě ztracený zápas! Slaví i Kladno. Hradec padl s posledním

Výborně zatím vychází letošní sezona hokejistům Karlových Varů, trápí se naopak Olomouc, která je předposlední. A vstup do zápasu to potvrdil, když domácí poslal do vedení ve 3. minutě Stříteský. Další branky však úvodní část nepřinesla a Západočeši tak odcházeli do kabin s vedením 1:0.

Druhá třetina však patřila hostům. Ve 24. minutě vyrovnal z přesilové hry Nahodil, o 63 sekund později znovu při nerovnovážném stavu hráčů na ledě poprvé poslal Kohouty do vedení Škůrek. Vary se ze šoku oklepaly v 28. minutě, kdy smazal gólové manko Skuhravý (2:2), Olomouc však udeřila ještě jednou díky Klimkovi a po dvou třetinách vedla. Energie již v závěrečné třetině na vyrovnání nedosáhla a Olomouci tak podlehla 2:3.

Zleva Tomáš Vondráček z Karlových Varů a Tomáš Valenta z Olomouce.

Slavomír Kubeš, ČTK



Plzeň veze výhru ze Zlína

Fanoušci čekali na první branku do 17. minuty, když se k radosti většiny z nich prosadil Freibergs a poslal Berany do vedení. Prostřední třetina však patřila hostům. V 32. vyrovnal Pour, do vedení poslal Indiány ve vlastním oslabení v 36. minutě Kantner. Zlín již na dva údery domácích zareagovat nedokázal a Plzni tak podlehl 1:2.

Neskutečný závěr Sparty

Po opatrné první třetině se parádní divácká kulisa v pražské O2 areně dočkala v prostřední části hned čtyř branek, tři z nich však k nelibosti většiny z nich padly do sparťanské branky. Skóre otevřel ve 22. minutě Plekanec, na dvoubrankový rozdíl zvýšil o čtyři minuty později z přesilové hry Svačina a děsivou sedmiminutovku z pohledu Pražanů uzavřel v 27. minutě Zaťovič. Až poté se ke slovu dostala Sparta, když v 29. minutě překonal Vejmelku Smejkal a uzavřel skóre po dvou třetinách na 1:3.

Když v 45. minutě zvyšoval na 4:1 svým druhým gólem Svačina, zdálo se být o vítězi utkání rozhodnuto. Pražané však předvedli dokonalý obrat, když po dvou brankách Růžičky a jedné Řepíka vyrovnali na 4:4, patnáct sekund před koncem navíc překlopil zápas na stranu domácích Tomášek.

Brankář Brna Karel Vejmelka chytá střelu Michala Řepíka

Vlastimil Vacek, Právo

Kladno slaví výhru ve Vítkovicích

Domácí Vítkovice vstoupily do zápasu lépe, když v desáté minutě překonali hostujícího Godlu Mallet a Bukarts. Hosté však stihli díky Stachovi 58 sekund před koncem první třetiny snížit na 1:2.

V prostřední části vrátil domácím dvoubrankový náskok Roman, Rytíři však opět po vzoru z úvodní části snížili, tentokrát 53 sekund před koncem druhé části díky Strnadově brance z přesilové hry. A to nebylo vše. V 57. minutě se postaral o vyrovnání Melka, bod navíc pro hosty trefil svou druhou brankou v prodloužení Strnad.

Zleva Jaromír Jágr z Kladna a Petr Šidlík z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Poslední Pardubice zaskočily Hradec

Ve východočeském derby šli do vedení hosté, když Mazance překonal v 10. minutě švédský útočník ve službách Perníkářů Harju. Mountfield odpověděl v 17. minutě brankou Rosandiče a oba týmy tak šly do kabin za nerozhodného stavu 1:1.

Prostřední část však patřila hostům. Po brankách Blümela a Tybora z přesilové hry šly Pardubice do závěrečné periody s příjemným vedením 3:1. Definitivní jistotu dal hostům opět švédský forvard Harju, který svým druhým gólem zvýšil v 43. minutě na 4:1 pro Pardubice. Domácí stihli díky Klimovi již jen korigovat na 2:4, skore na konečných 5:2 uzvařel pro power play domácích Kousal.

Perníkáři i přes nedělní výhru zůstávají v tabulce poslední o skóre před třináctým Zlínem.