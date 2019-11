Sparta - Brno 5:4 Kometa v Praze zhasla! Tomášek dokonal parádní obrat, a Sparta dál vede extraligu

Brňané dobře bránili a od začátku hodně vysunuli forčeking. Největší šanci první třetiny, která patřila do kategorie stoprocentních, však měla Sparta. Smejkal krásně našel Řepíka, ten ale místo odkryté branky trestuhodně trefil pouze pravou tyč.

Pražané bez obránce Kaliny a dlouhodobých marodů Kvapila s Piskáčkem soupeře v první třetině přestřílela jasně 11:3, jenže Vejmelka působil jistým dojmem. Zápas byl vyhecovaný nejen na ledě, ale i v hledišti, kam zavítalo přes čtrnáct tisíc fanoušků včetně početného hostujícího kotle. Atmosféra byla parádní, diváci ale odcházeli na přestávkové občerstvení, aniž by si zakřičeli gól.

Hokejisté Komety Brno se radují z branky

Vlastimil Vacek, Právo

Také v úvodu prostředního dějství se stal ústřední postavou Řepík. Ujel obraně, ale jeho pokus na vyrážečku zneškodnil Vejmelka. Pravidlo nedáš dostaneš, pak platilo i v O2 areně. Po obléhání brněnské branky našel Svačina na útočné modré zapomenutého Plekanec, jenž tváří v tvář Machovskému nasměroval puk pod horní tyč.

Netrvalo dlouho a v ochozech podruhé propukla modrobílá euforie. Kometě početní výhody v této sezoně zatím moc nevycházejí, ale bilanci si na Spartě trochu vylepšili, když Svačina zblízka po Hruškově pasu vymetl horní kout branky. Sparťané byli opaření, jenže to ještě nebylo ze strany Moravanů vše. Uběhlo dalších 55 vteřin a Zaťovič do stejného místa jako Svačina zvýšil už na 3:0! Pražané ale nic nezabalili a záhy se dočkali odměny, když Jurčinovu ránu dorazil do sítě Smejkal.

Vejmelka měl v brance Komety plné ruce práce

Vlastimil Vacek, Právo

Do třetí třetiny se Rousek přesunul do elitní formace k Súkelovi s Kudrnou a Pražané prahli po druhém zásahu. Řepík to zkoušel v přesilovce, jenže v neděli odpoledne neměl střelecké štěstí. Sparťané se tlačili do útoku, pak ale přišel výpad Komety, který definitivně rozhodl. Plekanec udržel kotouč, naservíroval ho Svačinovi a Machovský počtvrté kapituloval.

Vypadalo to na velký brněnský večer, jenže pak se začaly dít neskutečné věci. Růžička dvěma přesnými ranami přiblížil Spartu na rozdíl jediného gólu a ta polita živou vodou nakonec dokázala tříbrankový deficit smazat. Po rychlé akci předložil Tomášek puk Řepíkovi a ten ho dostal za Vejmelku! Brňané si vzali oddechový čas, přesto ale v libeňské aréně neurvali ani bod.

Necelých 15 sekund před vypršením šedesáté minuty obdržel puk Tomášek a přesnou střelou rozhodl o výhře Sparty 5:4.