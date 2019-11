Totální blackout! Zapomněl jsem na veškerou bolest, zářil sparťanský hrdina po obratu

„Byl to totální blackout. Zapomněl jsem v tu chvíli na veškerou bolest. Prostě euforie. Taková třešnička na dortu tomu všemu," rozplýval se autor vítězného gólu. Pražané vyhráli strhující bitvu 5:4 a v extralize zapsali jedenáctý triumf z posledních dvanácti zápasů. Reprezentační pauzu tak stráví na prvním místě tabulky.

Přitom dlouho to vypadalo, že se nad Prahou rozzáří Kometa. Sparťané sice rivala v první třetině před zraky 14 578 diváků jasně přestříleli 11:3, jenže v úvodu té druhé Moravané hned třikrát udeřili. „Hráli chytře. Čekali na brejky, na odražené puky, vyplatilo se jim to," vykládal křídelník Pražanů Michal Řepík. „Mně přišlo, že ze všeho dali gól. Hrozně ubíjející. Stálo nás to spoustu psychických sil, bylo to těžké, ale nesložili jsme se," hřálo Tomáška.

Když Svačina v závěrečné dvacetiminutovce svým druhým zásahem v utkání zvýšil na 4:1, zdál se být sparťanský osud zpečetěn. Jenže dvěma rychlými góly zavelel k obratu Růžička a Řepík vyrovnal. Na tři trefy přitom potřebovali domácí 104 sekund. „Gólman o mně nevěděl. Měl jsem úplně prázdnou bránu," chválil Řepík skvělý pas Tomáška.

Sparťané pak v samém závěru protivníka dorazili a borci Komety ze sebe těžko soukali slova. „Hodně složitě se mi to hodnotí. Prohráli jsme si utkání vlastními chybami. Srazil nás gól po mé chybě a potom jsme se vezli na stejné vlně. Je to pro nás hodně krutý konec," přiznal brankář Karel Vejmelka.