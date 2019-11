Střelecký uragán Sparty? Polevili jsme a šlo to ráz na ráz, štvalo brankáře Komety

Vedli jste už 4:1, přesto zápas o první místo v tabulce nakonec ztratili 5:4. Čím si vysvětlujete brněnský kolaps?

Prohráli jsme si ho sami. Do padesáté minuty jsme byli rozhodně lepším týmem. Zlom nastal po druhém inkasovaném gólu. Sparta se dostala na koně, polevili jsme a šlo to ráz na ráz. Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo...

Vyčítáte si Růžičkův gól, který sparťanskou kanonádu odstartoval?

Střelu jsem viděl, až když vyletěla. Myslím si, že puk trochu zaplaval a úplně mu to nesedlo tak, jak chtěl. A proto jsem puk špatně trefil a srazil si ho do brány. To tak někdy prostě je. Samozřejmě ale moje chyba. Odstartovalo to, že jsme byli ustrašení a naopak Sparta byla na koni. Přestali jsme bruslit, jenom se zatahovali a zbytečně ustupovali. Sparta měla více prostoru a všude byla rychleji a to rozhodlo. Vytvořili si šance a dokázali je proměnit, v tom jsou strašně silní.

A nakonec přišlo pro Kometu i tvrdé K. O. Gól 15 vteřin před koncem, který vás srazil do kolen.

Byl to důkaz toho, že jsme závěr podcenili. Nehráli jsme šedesát minut, ale jen padesát a krutě se nám to vymstilo. Musíme se z toho poučit. I takové zápasy bohužel jsou.

Měli jste v hlavě, že se hraje o první místo?

Šli jsme do toho s tím, že chceme vyhrát za každou cenu. Na tabulku se nedíváme. Je tak vyrovnaná, že bychom byli rádi za každý bod. Bohužel nemáme nic. Tak, jak jsme to měli rozehrané, jsme rozhodně měli bodovat za tři body.

Brankář Brna Karel Vejmelka chytá střelu Michala Řepíka

Vlastimil Vacek, Právo

Navzdory porážce však určitě najdete ve vaší hře pozitiva.

Pozitivní věci tam byly, ale zpětně tam jsou teď spíše negativa. Rozhodně to není tak, že bychom byli uspokojení po výkonu. Musíme si vzít špatné věci, které nám vzaly body.