Karlovy Vary získaly ze Sparty Černocha, přichází i Tomáš Kubalík

Celkem rušno bylo během listopadové reprezentační přestávky v hokejových Karlových Varech. Už minulý týden Energie oznámila, že hostování obránce Dalimila Mikysky z brněnské Komety se protáhne až do konce sezony, v pondělí Západočeši informují o dalších novinách. Tým posílí útočníci Jiří Černoch a Tomáš Kubalík, v klubu naopak končí jiný forvard Tomáš Knotek a obránce Branislav Kubka.

Devětadvacetiletý Tomáš Kubalík, starší bratr útočníka Chicaga Dominika, přichází do Karlových Varů prozatím na měsíční zkoušku. Plzeňský odchovanec si v minulosti zahrál dvanáct zápasů v NHL za Columbus, nastupoval i v KHL za pražského Lva nebo Slovan Bratislava. Na svém kontě má i dva starty ze českou seniorskou reprezentaci.

V extralize se Kubalík představil naposledy během ročníku 2017/18, kdy oblékal dresy Plzně a Jihlavy. Celou minulou sezonu musel kvůli zranění vynechat a nenastoupil zatím ani v probíhajícím ročníku. Nedávno se ovšem připravoval ve Švýcarsku, kde měl pomoci farmě týmu Ambri-Piotta. Nakonec ale na měsíční zkoušku kývnul Karlovým Varům.

Do konce sezony pak ze Sparty přichází třiadvacetiletý centr Jiří Černoch, který za pražský celek odehrál v sezoně jen čtyři zápasy. Teď si v extralize poprvé vyzkouší jiný než sparťanský dres.

„Jirka letos nehrál stabilně, pohyboval se na pozici třináctého a čtrnáctého útočníka. Bylo na něm vidět, že potřebuje oživit a pravidelně hrát. Vyhověli jsme přání Jirky a jeho agenta, když se naskytla šance zahrát si pravidelně v extralize. Jirka Černoch je sparťan, náš odchovanec, věříme, že ve Spartě ještě neřekl poslední slovo," říká sportovní ředitel Sparty Petr Ton pro oficiální klubové stránky.

Z Karlových Varů naopak odchází na měsíční hostování do Pardubic útočník Tomáš Knotek. V případě, že bude vedení Dynama s devětadvacetiletým křídelníkem spokojeno, zůstane na východě Čech až do konce ročníku. Kontek přišel do Karlových Varů před sezonou z Mladé Boleslavi a v 18 zápasech za Energii si připsal jednu přihrávku.

Kromě něj opouští Energii i obránce Branislav Kubka, který zřejmě zamíří na rodné Slovensko.