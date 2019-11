HOKEJ ONLINE: Hradec hostí v osmifinále Ligy mistrů německý Mannheim

Po Plzni čeká ve středu úvodní osmifinálový duel play off Ligy mistrů i hokejisty Hradce Králové. Mountfield v domácím prostředí hraje s německým Mannheimem vedeným českým trenérem Pavlem Grossem. Utkání začalo v 18 hodin, přímý přenos vysílá Sport 2. Podrobnou online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.

Brankář Johan Gustafsson a Björn Krupp z Mannheimu a Lukáš Cingel z Hradce během úvodního utkání osmifinále play off hokejové Ligy mistrů.

Mannheim vyhrál základní skupinu F o dva body před švédským Djurgaardenem, v domácí soutěži jsou Orli čtvrtí s devatenáctibodovou ztrátou na suverénní Mnichov.

„Chtěli jsme soupeře v dobré dojezdové vzdálenosti, abychom nemuseli absolvovat dlouhé tripy jako v základní skupině. Mannheim to splňuje a má navíc výborné divácké zázemí. Mohl by to být dobrý souboj fanoušků," pochvaloval si po losu generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček.

Odveta je na programu příští úterý.