Útočník Bílek se vrací do Kladna, zatím na zkoušku

Hokejový útočník Vítězslav Bílek se po třech letech vrací do Kladna, s extraligovým nováčkem se domluvil na měsíční zkoušce. V dresu Rytířů by se šestatřicetiletý hráč mohl představit již dnes na ledě Sparty.

"Víme, že je velmi dobře připravený fyzicky, na trénincích se nám líbil, ale je pochopitelný rozdíl hrát na tréninku a v zápase. Rozhodli jsme se Víťovi dát měsíční kontrakt a pak uvidíme, co s ním bude dál. Dokáže být střelcem, a pokud se bude dostávat do šancí a proměňovat je, tak si ho tu rádi necháme," uvedl trenér David Čermák na klubovém webu.

Kladenský odchovanec Bílek hrál za Rytíře naposledy v sezoně 2015/16, kdy se mu dařilo ve dvojici s Davidem Stachem. V základní části první ligy tehdy nasbíral v 51 zápasech 70 bodů za 45 branek a 25 asistencí, vytvořil tak střelecký rekord soutěže.

Následně odešel na Slovensko, hrál v Litoměřicích a v německém Rosenheimu, kde začal i aktuální sezonu. "Chtěl jsem se už do Čech vrátit a mimo jiné i z rodinných důvodů. Doma je doma, a tak bych to rád zkusil na Kladně. Udělám maximum pro to, abych tu zůstal," řekl Bílek.

Čermák naznačil, že by si Bílek se Stachem mohli opět zahrát v jednom útoku. "My samozřejmě víme, že si spolu rozumí na ledě i mimo něj, a tak není vyloučeno, že se třeba i potkají v jedné formaci," řekl kladenský trenér.

Obnovení spolupráce by se nebránil ani Bílek. "V kabině se spolu špačkujeme a bavíme se o tom, že bychom rádi navázali na ty staré časy. Když bude šance, že by nás dali trenéři do jednoho útoku, tak za to budeme rádi oba dva," uvedl Bílek s tím, že se však každý z nich musí soustředit hlavně na sebe. "Už to, že jsme oba znovu v jednom týmu, je super. A když to vyjde i v jednom útoku, tak to bude třešnička na dortu," dodal Bílek.