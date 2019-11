Angažmá nevyšlo. Dočekal se vrací ze Sparty do Brna

Hokejový útočník Martin Dočekal se vrací ze Sparty do Brna. Osmadvacetiletý hráč měl původně v pražském týmu hostovat do konce sezony, oba kluby se ale dohodly na jeho předčasném návratu do Komety.

"Začalo to tím, že jsem v několika zápasech nedostal důvěru a začal jsem to řešit. Měl jsem nějaké nabídky odejít jinam, ale zavrhl jsem je, chtěl jsem se ještě poprat o místo. Následně jsem se ale dozvěděl, že by mě pan Zábranský chtěl zpátky do Komety a to už jsem vůbec neváhal. Budu zpátky doma, moc se na to těším," uvedl Dočekal na webu brněnského klubu.

Odchovanec Třebíče odehrál v sezoně za Spartu 12 zápasů s bilancí branky a tří asistencí. Další může přidat v dresu Brna, s kterým získal v letech 2017 a 2018 mistrovský titul.

"Jsme rádi, že se Martin vrací domů. Angažmá ve Spartě pro něj byla obrovská zkušenost. Budu i nadále pracovat na tom, aby přicházeli hráči vítězného a nejlépe osvědčeného typu," řekl majitel Komety Libor Zábranský.