Godla prvním čistým kontem vychytal Kladnu tři body a po zápase nesouhlasil s Jágrem

Těší vás, že jste se konečně dočkal vychytané nuly?

O ni tady ani tak nejde, důležité jsou body. Před dvěma týdny v Hradci jsme ještě necelé tři minuty před koncem taky vedli 1:0, nakonec jsme dostali gól v oslabení a v prodloužení prohráli. Dneska jsme mohli dopadnout stejně. Ale ubránili jsme to.

Jaromír Jágr ve středu po prohře na Spartě říkal, že právě zápasy se Zlínem a v neděli v Olomouci jsou pro vás, s ohledem na postavení obou soupeřů v tabulce, důležitější. Souhlasíte?

Víme, že to jsou naši tabulkoví sousedi, ale je jedno, proti komu zrovna hrajeme. Potřebujeme body, a je úplně jedno, jestli je získáme proti Spartě, Brnu, Zlínu nebo Pardubicím. Proti každému soupeři bychom měli být nastaveni stejně.

Jak těžký je takový zápas pro brankáře, když ví, že rozhodnout může každá střela?

Bylo to náročné spíš na psychiku. Fyzicky ani ne, protože když jsme měli přesilovku, mohl jsem se jen koukat a oddechnout si. Dneska jsme paradoxně dobře bránili, i v oslabeních. To nám pomohlo. Když budeme aspoň takhle v oslabeních pokračovat, jsme na dobré cestě.

Kladenský šéf Jaromír Jágr tísněný Bedřichem Köhlerem se snaží probít před brankáře Zlína Marka Čiliaka.

Michal Kamaryt, ČTK

Hlavně v první třetině jste si ale moc odpočinout nemohl. Přestože jste v ní vstřelili jediný gól zápasu, Zlín vás přestřílel 16:5...

To jsem ani nevěděl. Polovinu první třetiny jsme hráli výborně, Zlín měl za tu dobu snad jen jednu střelu. Jenže pak zase přišly naše obvyklé problémy. Chválabohu jsme první třetinu dohráli bez obdrženého gólu. Od druhé třetiny jsme se poučili, zápas ale trochu rozkouskovala vyloučení na obou stranách.

Ve třetí třetině jste pak vytáhl skvělý zákrok proti Honejskově střele z voleje při přesilovce Zlína. Šlo o klíčový zásah?

Myslím, že mu to moc nesedlo. Ale byl jsem tam. Kdyby to vystřelil výš, asi bych měl větší problémy. V tomhle zápase byl ale každý zákrok důležitý, když to skončilo 1:0.

Vnímal jste zápas se Zlínem i jako souboj dvou slovenských gólmanů, kteří reprezentovali na letošním MS?

Ani ne, s Markem Čiliakem jsme se jen pozdravili před zápasem na rozbruslení. Díky Čilovi ale živil Zlín šanci na body. Měli jsme totiž velké šance, on je ale pochytal.