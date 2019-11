Dostaneme gól a rozklepeme se jako pětiletí kluci, zoufal si brněnský Zaťovič

„Dostaneme první gól a začneme hrát úplně něco jiného a rozklepeme se jako pětiletí kluci. Jedem ve dvou za bránu, soupeř to hodí před ní a spoluhráč dává do prázdné. Jako žáčci," pěnil Zaťovič.

Hosté měli utkání výborně rozjeté. Využili tři úvodní přesilovky a získali pohodlný náskok. „A dostali jsme gól a najednou jsme byli strašně nervózní. Nevím z čeho, když jsme zápas měli pod kontrolou. Úplně jsme zápas odevzdali. Lajdácky, žákovské chyby. Pos.ali jsme se z toho," láteřil 34letý hokejista.

Zleva Ondřej Němec z Brna a Dominik Lakatoš z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Kometa ztratila čtvrtý zápas za sebou. Značí to něco? „V útlumu nejsme. Dneska jsme měli vyhrát. Předváděli jsme, co jsme chtěli, přesilovky nám šly, hráli jsme to skoro do prázdné. To bylo pozitivní," připomněl autor druhé branky Brna.

„Ale třetí třetina, to byla naprostá katastrofa. Já klukům do hlavy nevidím, hraju furt stejně. Ale děláme hrozné chyby, najednou odhazujeme puky a tvoříme věci, které tvořit nemáme. Ať se k tomu postaví každý sám," vybídl kabinu Zaťovič.

Hosté neuspěli ani v nájezdech. Domácího Miroslava Svobodu nepřekonal ani jeden z pěti aktérů závěrečného rozstřelu. „To je loterie, gólman nás vychytal, ale my jsme měli tři body na lopatě a připravili jsme se o ně vlastními chybami. Už jsme si něco řekli v kabině," naznačil Zaťovič.