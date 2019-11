Chyba? Blbě jsme to vyhodnotili, štve hradeckého Pavlíka rozhodující moment na Spartě

„Nahodili puk, náš gólman ho zastavil a my se s ním špatně domluvili. Vzali nám to a dali gól," štval sedmadvacetiletého útočníka rozhodující moment duelu, jenž přišel Východočechy draho. V libeňské aréně nakonec padli 1:2.

„Komunikaci při těchto situacích máme domluvenou, ale vyplynulo to prostě ze hry. Neshodli jsme se, blbě to vyhodnotili," vykládal Pavlík. Při vítězné sparťanské trefě ze 48. minuty byl zrovna na ledě, Marku Mazancovi však nespílá. „Mrzí nás to všechny. To není jenom Markova chyba, je nás na ledě pět plus gólman, takže takhle se k tomu musíme postavit," utrousil.

Vše se přitom pro Hradec vyvíjelo v pátek slibně. Pavlík bekhendem procpal puk za Machovského záda a Mountfield po první třetině držel hubený náskok. „Jenom jsem hodil puk na branku, že to tam třeba někdo dorazí. Nemířil jsem, ale propadlo to tam," popisoval.

Hradečtí pod taktovkou Vladimíra Růžičky znovu vsadili na defenzivnější styl hry a lídra tabulky do velkých šancí tolik nepouštěli. „Řekli jsme si, že to trochu změníme. Zaměříme se víc na obranu a z ní budeme startovat dopředu," tvrdí Pavlík.

Dobrý výkon mužstva však na body nestačil. Smejkal zkraje druhé části srovnal a Buchtele po zmiňovaném zaváhání při rozehrávce dokonal obrat. Hradečtí tak v extralize potřetí v řadě prohráli a v tabulce zůstávají osmí. „Byl to bojovný a urputný zápas. Kluci se snažili, ale na jeden gól se nedá vždycky vyhrát," prohlásil asistent trenéra Petr Svoboda.