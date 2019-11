Gólmani nás perfektně drží a my se snažíme s tím pak moc nemazat, směje se hrdina Sparty

Trefil jste se počtvrté v sezoně. Jak byste popsal rozhodující akci utkání, které předcházela špatná komunikace soupeře?

Pecháček (Pech) skvěle napadal, špatně se tam domluvili beci s Mazym (Mazanec) a Pecháčech puk výborně ukradl, viděl Formiče (Forman), ten zase mě...Hezká akce skoro do prázdné brány.

Tři body jste nakonec urvali, zápas však museli otáčet. Čím vás Hradec trápil?

Dobře napadal, ale my s tím počítali. Věděli jsme, že to bude těžké utkání, koneckonců se bojovalo až do poslední vteřiny.

Útočník Sparty Jan Buchtele.

Vlastimil Vacek, Právo

Od 4. října jste prohráli jediný zápas a v čele tabulky máte nadále šestibodový náskok. Roste v týmu pohoda?

Je to fajn. Určitě lepší, než když je to nahoru dolů a výsledky nejsou optimální. Přidává nám to sebevědomí a na hře je to vidět, že si asi i víc dovolíme. Někdy je to až moc přehnané, ale neřekl bych, že tam je něco lehkovážného nebo nedisciplinovaného. Furt to držíme v mezích a zatím jsme úspěšní.

I díky brankářům, kteří se mezi tyčemi střídají?

Drží nás perfektně, jak Sedlo (Sedláček), tak Machy (Machovský). A když je nějaká situace, snažíme se s tím pak moc nemazat.

Berete zápasy proti Hradci Králové prestižně? Narodil jste se tu, v mládežnických letech ale odešel do Pardubic...

Slyšel jsem nějaké narážky, i když nějakou dobu v Pardubicích nehraju. Pro fanoušky je to zajímavé, ale já jsem proti nim nikdy nic neměl. Dneska jsem je možná trochu hecoval, abych jim to vrátil zpátky, ale jinak v tom nevidím nic zvláštního.