Litvínov - Sparta 3:4 PP Sukeľ zařídil dvěma góly výhru Sparty v Litvínově

První branku utkání vstřelil již po 34 vteřinách novic v litvínovském dresu Mahbod, který pohotově dorazil Válkovu střelu, odraženou od horní tyče. Za 39 sekund bylo vyrovnáno. Sukeľ po nešťastném zákroku Januse dorazil puk do odkryté branky.

V šesté minutě se řítil na Sedláčka Mikúš, v poslední chvíli ho nedovoleně zastavil Piskáček a domácí dostali možnost početní výhody, kterou ale nevyužili. V polovině úvodní části se ale už dostali opět do vedení. Petružálek našel rozjetého Jarůška a ten zblízka chytře překonal Sedláčka.

Nástup do druhé třetiny vyšel lépe sparťanským hráčům. Po 26 vteřinách Rousek z mezikruží vyrovnal. V 26. minutě vystihl Jarůšek chybnou Řepíkovu rozehrávku, ale Sedláček jeho bekhendový blafák zlikvidoval. Další šanci měl Hanzl, střelu švihem z pravého křídla opět kryl sparťanský gólman.

V 34. minutě vypálil Košťálek, Janusovi puk propadl a hostující obránce jej v klidu mohl dojet a dorazit do prázdné branky. Slovenský brankář poté opustil branku a přenechal místo Honzíkovi. Litvínovu se povedlo vyrovnat v samém závěru třetiny. Hübl sklepl puk ze vzduchu a zamířil těsně pod horní tyčku. Rozhodčí branku i po prozkoumání videa uznali.

Třetí třetina začala z obou stran opatrněji. Nikdo nechtěl udělat chybu a duel bez větších šancí dospěl do prodloužení. V něm domácí hráli dvě minuty proti třem, ale ani to jim nepomohlo ke vstřelení branky. V 64. minutě se Sukeľ trefil zblízka do šibenice a rozhodl.