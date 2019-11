Po výhře nad Kometou jsme dvojnásobně šťastni, tvrdí útočník Gríger

Jak chutná výhra nad Kometou?

Moc si jí samozřejmě považujeme. Každé vítězství v Brně je cenné, přestože bylo vidět, že domácí tým nebyl úplně ve své kůži. Kometa má ale hodně kvalitní mužstvo. My už jsme v pátek odehráli výborný duel v Plzni. Sahali jsme v derby na body, avšak o jediný gól to nakonec ještě nevyšlo. Takže jsme teď dvojnásobně šťastni. A já o to víc, že mi to tam dvakrát spadlo.

Napadlo vás, že zdoláte Brno tak hladce?

To určitě ne. Bylo nám jasné, že Kometa na nás po předchozích nezdarech vletí. To se taky stalo. Jenže my jsme její počáteční tlak přestáli a pak jsme šli sami do vedení.

Poté byly asi hodně důležité vaše dva slepené góly z přesilovek na začátku druhé třetiny. Nejprve jste využili dvojnásobnou početní převahu a vzápětí jste zvýšili na 3:1 ve hře v pěti proti čtyřem...

Je to tak. Bylo super, že nám to takhle vyšlo. V přesilovkách se často zápasy rozhodují, proto se jim na trénincích hodně věnujeme. Dalším klíčovým momentem byly ale naše dvě trefy před druhou pauzou. Po nich se už domácí nezvedli.

Váš trenér Pešout v Kometě v minulosti působil. Bylo vidět, že žije zápasem víc než jindy?

Asi jo. To by ovšem byla otázka spíš na něj. V Brně jsme ale měli obrovskou motivaci úplně všichni, na Kometu se chce každý tým vytáhnout. Za tři body jsme strašně rádi. Zvlášť když jsme některá předchozí utkání ztratili zbytečně až v závěru.