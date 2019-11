Kdyby nebylo 17. listopadu, nikdy bych nemohl hrát NHL, prohlásil Jágr

Máte za sebou super víkend...

Určitě. Věděli jsme, že nás čekají dva důležité zápasy s celky, které jsou v tabulce vedle nás. Každý bod je zlatý. Dnes nás zase podržel gólman, chytal skvěle. Musím ale říct, že hrát tady není jednoduché. Domácí hráči, to jsou velcí bojovníci. Všechno dohrávají, jsou strašně silní. Mnohem více to s nimi bolí, než když proti vám stojí techničtější soupeři. A ještě je tady o čtyři metry širší kluziště. Na tom se strašně špatně hraje. Nejsme na to vůbec zvyklí. K nám se však odrážely puky, měli jsme velké štěstí.

Chválil jste gólmana. V jedné chvíli se zdálo, že má zdravotní problém. Zatrnulo vám?

Samozřejmě! Momentálně je to náš klíčový hráč. Na našem týmu by se ale podepsalo zranění kohokoliv. Nemáme široký kádr. Museli bychom to lepit dorostenci nebo juniory.

Zleva Jaromír Jágr z Kladna a brankář Olomouce Jan Lukáš.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Co vaše zranění? Váš start byl ještě včera nejistý. Šel jste přes závit?

Ne. Věděl jsem, že příště hrajeme až v pátek, tak jsem nechtěl nic riskovat. Nakonec jsem se rozhodl nastoupit a naštěstí se to nezhoršilo.

Co bylo klíčové? Až předzápasové rozbruslení?

To je těžké. Začínám v lehkosti, do ničeho nejdu, čekám až se to trochu zahřeje a pak se rozhoduji. Kdyby mě to začalo o něco více bolet, odešel bych, protože vím, že v opačném případě by se to mohlo protáhnout na dlouho.

Vypadá to, že se zvedáte. Vidíte to také tak?

Velice důležitý je gólman. My nebudeme dávat sedm, osm gólů, abychom někoho přestříleli. To vůbec. Víme však, že je to v nás, a že když nebudeme dělat chyby a podrží nás gólman, můžeme porazit kohokoliv. Většinu bodů jsme získali proti skvělým týmům, hlavně doma.

Mluvil jste o tom, jak je těžké proti silovým olomouckým klukům hrát. A co zdejší starý zimák. Ten je prostředím rovněž hodně specifický...

Kdepak, podobný je tomu našemu, stejná zima, takže pro nás to není komplikace. Horší je to třeba pro Spartu. Jen je to tady o ty čtyři metry širší.

Jako všude jinde, i v Olomouci bylo na Kladno vyprodáno, ač nebylo jisté, že nastoupíte. Ceníte si toho?

My nemůžeme koukat na to, jestli přijdou lidi, či ne. My musíme sbírat body, a to je pro nás důležité.

Na konci jste měl nějakou šarvátku. Z čeho vyplynula?

Dostal jsem loktem do zubů, obličeje. Chlap proti chlapovi. Neříkám, že to udělal schválně, ale prostě dostal jsem ji, a to není příjemné. Mě se někdy také stane, že mu dám, když bojuji o puk.

Jaromír Jágr z Kladna během předzápasového rozbruslení v Olomouci.

Jaroslav Svoboda, ČTK

Hrálo se v den státního svátku. Jak je pro vás 17. listopad důležitý?

Kdyby nebylo 17. listopadu, nikdy bych nemohl hrát NHL. Jedna věc je dřít a další, dostat tu příležitost. Jsou lidi, kteří chtěli být nejlepší, makali, ale nikdy ji nedostali. To byla za komunistů ta největší bezmoc. Tím to padlo. Zkrátka, já dostal tu možnost jít ven.

Jedním z těch, co ji nedostal, byl Václav Nedomanský. Proto emigroval a teď byl oceněný. Co na něj, na jeho příběh říkáte?

Na to jsi potřeboval mít koule. To nebylo jednoduché. Nemyslel jsi jenom na sebe, ale na rodinu, příbuzné i další lidi. Nikdo nevěděl, co se stane, kdy ten systém padne a kdy zase uvidíš svoji rodinu nebo jestli se někdy ještě vůbec vrátíš. Je jednodušší, když jsi svobodný, bezdětný, nemáš rodinu. Příběhů, jako je ten jeho je spousta a on byl jeden z těch, kterému se to povedlo, a ještě udělal kariéru.

Teď to mladí kluci mají asi lehčí. Jedna sezona, někdo se jich všimne a už jdou. Snažíte se jim to třeba zdůraznit?

Co je lehčí, ještě neznamená, že je to dobré. Když chceš něco dokázat, musíš projít tou nejtěžší cestou.