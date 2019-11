Asi nám ty obraty nebudou vycházet donekonečna, kroutil hlavou Stránský

Do podobného průšvihu jako v pátek proti Kometě Brno se hokejisté Vítkovic dostali o dva dny později proti Pardubicím. Znovu nedali v úvodních dvou třetinách gól a museli dohánět náskok soupeře. I podruhé to zvládli, dvěma góly ve třetí části stav dorovnali a v nájezdech stejně jako proti Brnu vystřelil druhý bod pro domácí za výhru 3:2 Roberts Bukarts.

„Vypadá to teď, že potřebujeme prohrávat, abychom začali hrát náš hokej," kroutil hlavou autor vyrovnávací trefy Vítkovic na 2:2 Šimon Stránský. „Po druhé třetině jsme si řekli, že když se to povedlo v pátek, tak to dokážeme znovu. Ale asi nám to nebude vycházet donekonečna takhle ty zápasy dohánět. Musíme to zvládat líp," pokračoval Stránský, jehož vyrovnávací gól zkoumali sudí na videu hned dvakrát.

Nejprve vyvrátili podezření z hraní vysokou holí a posléze i trenérskou výzvu zaměřenou na nedovolené bránění gólmanovi. „Možná to vypadalo jako vysoká hůl, ale já jsem ten puk trefil pod břevnem, byl jsem si stoprocentně jistý," řekl Stránský.

Zleva Jan Zdráhal z Pardubic a Dominik Lakatoš z Vítkovic v osobní souboji.

Petr Sznapka, ČTK

„Mně se v první chvíli zdálo, že to zasáhl nad břevnem, protože jsem měl ruku hodně vysoko a trefil mi to nad rukou. I z videa na kostce to tak vypadalo. Ale zkoumali to hodně dlouho, tak snad rozhodli správně," nabídl svůj pohled brankář Pardubic Ondřej Kacetl. „V ten moment jsme zápas neprohráli. Klíčový byl konec druhé třetiny, tam jsme mohli náskok navýšit a možná i rozhodnout, ale neproměnili jsme snad čtyři šance," upozornil trenér Dynama Radek Bělohlav.

Vysvětlení pro dva velmi podobné zápasy v pátek s Kometou Brno (4:3 v nájezdech, když po druhé třetině Vítkovice prohrávaly 0:3) a v neděli proti Pardubicím hledal trenér Vítkovic Jakub Petr obtížně.

„V předešlých zápasech jsme měli zase opačný problém. Vedli jsme o dvě branky (doma proti Kladnu 3:4 v prodloužení a v Liberci 2:3) a zápas ztratili. V pátek kluci ukázali charakter, sílu, ale možná je to daň za nezkušenost. Nebo si nakládají do hlav přemíru zodpovědnosti. Zjednodušeně se dá říct, že za tenhle víkend jsme pode našich přestav zahráli dvě třetiny a máme čtyři body. Měli jsme dneska velké štěstí a tyhle body bereme všemi deseti," řekl Petr.