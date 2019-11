Vypadá to děsivě, hrozí se Šlégr po bitvě se Spartou pohledu na tabulku

V pátek jste podlehli 1:6 v Liberci, v neděli jste ztratili dva body v domácím prostředí. Jak to hodnotíte?

V Liberci jsme hráli půlku zápasu slušně, pak jsme dostali dvě branky po sobě a úplně jsme se sesypali. Čekal jsem, co se stane s hráči proti Spartě. Chopili se toho dobře, když věděli, že hrají se silným soupeřem. Nepoložili se z toho, dřeli a z mého úhlu to bylo rozhodně vyrovnané utkání. Bohužel jsme jej nevyhráli. Bod je pro nás momentálně zlatý, ale pořád musíme pracovat a myslet pozitivně.

V průběhu zápasu se Spartou jste střídali brankáře Jaroslava Januse, jehož nahradil David Honzík. S jakým záměrem jste k tomu přistoupili?

Po první třetině jsme měli pocit, že Jaro Janus je nějak nervózní. Konzultovali jsme to s trenérem brankářů během první přestávky. A změna v brance je vždycky o impulsu. Někdy to zabere, někdy ne.

Hráči Litvínova se radují z gólu v utkání se Spartou.

Ondřej Hájek, ČTK

Co s vámi dělá pohled na tabulku?

Když se na ní člověk podívá, tak to vypadá hrozivě.

Udělali jste v sestavě několik změn, například rozdělení útočné dvojice Viktor Hübl - František Lukeš.

Přivedli jsme Mahboda a zkusili jsme ho dát k nim. Ale nebylo to efektivní. Rozhodli jsme se je oddělit vzhledem k prohře v Liberci. Tam nehráli bojovníci Jurčík a Válek. Vyndali jsme ze sestavy Lukáše Kašpara, který bodově nepřinášel mužstvu to, co bychom si představovali, aby byl rozdílovým hráčem. Promluvili jsme si o tom, jaké by měl rozdílový hráč podávat výkony. Uvidíme, co dál do příštího zápasu.

Jak danou situaci Kašpar přijal?

Má na svém kontě dva góly a očekávali jsme, že bodově i přínosem by měl být někde jinde. Naše rozhodnutí vzal a akceptoval, že je to na jeden zápas.

Zleva Lukáš Rousek ze Sparty a Lukáš Doudera z Litvínova.

Ondřej Hájek, ČTK

Jak se vám zamlouvá Kanaďan Samson Mahbod?

Po jeho dvou startech těžko soudit. Má drajv a šikovné ruce, ale měl by hru trochu víc zjednodušit. Představujeme si od něj přímočarost, střelu a tlak do brány.

Nějakou dobu už absentuje nedávno z kádru vyřazený obránce Karel Kubát. Počítáte s jeho návratem do sestavy?

Měl by se zapojit do tréninku. Podrobíme ho fyzickým testům, abychom věděli, jestli je připraven naskočit už v pátek znovu do zápasu.