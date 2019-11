Kometa pošesté prohrála. Nepočítám s tím, že otočím klíčkem a všechno půjde, tvrdí Zábranský

„Čeká nás hodně práce. A to jak v obranném, tak v útočném pásmu. Kromě těch zbytečných faulů, které děláme opakovaně, ale nemám, co bych klukům vyčetl. Dřeli až do konce, snažili se. Ovšem pokud budeme hloupě faulovat v ofenzívě, tak se nikam nedostaneme," hodnotil první odkoučované utkání po půlroční pauze Zábranský.

V první třetině jste inkasovali po laciných chybách. Co to s vámi dělalo na střídačce? Nebyl jste z toho trochu vyděšený?

Já nebývám nikdy vyděšený. Byly to hrozné chyby, ale já nepočítám s tím, že přijdu na střídačku, otočím klíčkem a všechno půjde. Nějakým způsobe jsme se do téhle situace dostali a víme, jak se z ní dostat zase ven. Bude to chvíli trvat, ale pokud budou kluci takhle pracovat a dřít až do konce, jak dřeli dneska, tak o ně nemám vůbec obavu.

Pátý gól Třince a překonaný brankář Karel Vejmelka z Brna.

Jaroslav Ožana, ČTK

Už poněkolikáté se stalo, že vás první inkasovaný gól hodně srazil. Vidíte to podobně?

Za prvé to byl laciný gól, to si musíme říct upřímně. A takový mančaftu, obzvlášť ve stavu, v jakém jsme teď my, zrovna nepřidá.

Není to první takový gól, který Karel Vejmelka dostal. Je potřeba řešit otázku brankáře?

Karel Vejmelka Je fantastický gólman. To, že mu dneska pár zásahů nevyšlo, to se stane. Může to být obraz celého mužstva, to není věc jednotlivce.

Už v 10. minutě první třetiny jste přeházel útoky, pak jste to zase vrátil. Proč?

Nejen v desáté. Točil jsem s tím hodně. Je to proto, abych si udělal obrázek do budoucna, jak kdo s kým může hrát. To je můj styl prostě.

Zleva Jan Zahradníček z Třince a Lukáš Kucsera z Brna.

Jaroslav Ožana, ČTK

Přemýšlíte o hráčských výměnách, nebo týmu věříte?

Uvidíme, co se nabídne na trhu. Nedělal bych z toho dneška nějaké závěry. Nemůžu klukům upřít snahu, to že nám to nelepí, je ale fakt. Ze začátku jsme byli trochu nervózní, zatažení, ve druhé třetině jsme měli devatenáct střel, z toho sedm zblokovaných. Tam se ten poměr střel i otočil. Ve třetí jsme se zase snažili, ale když to nejde, tak to nejde a nepůjde to hned.

Je pohled na hru Komety ze střídačky stejný, jako byl z tribuny?

Samozřejmě, že ne. Vidíte tam ty emoce, jste u toho a vnímáte, že kluky štve, že tu chybu udělali. Je to úplně jiný pohled.

V posledních třech utkáních jste dali jediný gól ve hře proti pěti. Co to ukazuje?

Že musíme zlepšit úplně všechno. Proměňování šancí je náš nynější velký problém. A k tomu dostáváme laciné góly.