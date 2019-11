Tisícovka v Třinci? Moc bych chtěl, ale asi to není reálné, říká devítistovkař Polanský

Více jak 900 utkání v jednom dresu se už moc nevidí. Jak tuhle porci vnímáte?

Když se to číslo blížilo, tak mi to kluci v kabině připomínali. Věděli, že to budeme slavit zhruba ve stejný čas s Martinem Adamským (třinecké Polanského hokejové „dvojče" odehrálo v neděli v Hradci Králové devítisté utkání v extralize - pozn. aut.). Jsem moc rád za to číslo a že jsem ho mohl dosáhnout v Třinci, který mi toho hodně dal nejen po hokejové stránce.

Proti Brnu, kde jste se narodil, jste načal další stovku. Co to pro vás znamená?

Máme pokladníka (Erik Hrňa - pozn. aut.), který vypisuje vždy nějakou speciální odměnu. S Martinem Adamským přispějeme rádi, dneska se kluci poradovali.

Fanoušci Třince vyvěsili transparent, na kterém ukázali, že Jiří Polanský (č. 23) a Martin Adamský (č. 83) odehráli v extralize každý 900 zápasů. Polanský všechny za Třinec a Adamský za Třinec a Plzeň.

Jaroslav Ožana, ČTK

Troufnete si na tisíc zápasů v Třinci?

Moc bych to chtěl a byl bych velmi šťastný. Ale Třinec měl vždy tak našlapaný tým, že by to v té konkurenci byl zázrak. Takže to asi mezi těmi mladými není úplně reálné. Vím, že to dokázali snad jen tři hráči v extralize. Leška ve Zlíně, Trávníček v Litvínově a Kadlec na Slavii. Mám to do kluků na talíři každý druhý den, statisticky to mám zmáknuté, ale nevím nevím.

Může hrát roli i to, že jste do extraligy naskočil naplno až v jednadvaceti letech?

Taky, ale na druhou stranu jsem neměl nějaké zranění, které by mě vyřadilo na dlouho ze hry. Měl jsme štěstí na skvělé spoluhráče, vždy to byli velice inteligentní hráči, kteří mě naučili, jak hrát dlouho, jak se starat o tělo, aby fungovalo i v pozdějším věku. Hokej se za tu dobu děsně změnil. Kdysi byl hokejista po třicítce starý, nyní třicetiletého hráče kluby berou s tím, že ještě může u nich udělat krásnou kariéru a ukázat divákům super věci.

Kdo byl tím mentorem, který vás učil, jak se starat o tělo a kariéru?

V Třinci samozřejmě Honza Peterek. Chováním v kabině i na ledě ukazoval ostatním, kteří to chtěli vidět a měli otevřené oči, co je správné a co ne. A že je dobré se vyvarovat těch špatných věcí.

Hráči Třince se radují z gólu.

Jaroslav Ožana, ČTK

Jaký nejlepší poznatek jste odkoukal?

To nejde tak říct. Stačilo s ním být v kabině a dívat se na něj. Vždy jsem tíhnul k tomu, abych sledoval centry, třeba Radka Bonka, i když ten mi byl svým silovým pojetím hry dost vzdálený. Honza Peterek mi byl bližší, protože vždy vše řešil tak, jak jsem to chtěl dělat i já. Mohl jsem něm oči nechat. Teď, když se bavíme Michalem Kovařčíkem, nebo s mladšími kluky, tak vím, že oni zase sledují Martina Adamského.

Jste tím mentorem nyní vy pro mladší kluky?

Jsou na začátku kariéry a mohou dokázat velké věci a oni to vědí. Moc jim to přeji, protože někteří neměli pozici v Třinci lehkou, protože je to opravdu našlapaný tým. Přijdou i zápasy, kdy dáte hodně gólů, kdy budete i lepší, ale ten začátek ten vzestup si pamatujete do konce života.