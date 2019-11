Kritika se bude valit na nás na všechny, posteskl si litvínovský asistent

Jenže po zápase s Mladou Boleslaví (2:5) je na tom mužstvo vzhledem k dalšímu nezdaru ještě hůř. Série porážek v řadě má čtvrtý díl, přičemž od druhého do šestého kola padl Litvínov dokonce pětkrát. A stále se nedaří nastartovat opačnou šňůru. Severočeši vyhráli jen dvakrát z jedenácti posledních zápasů.

„Samozřejmě se kritika bude valit na nás na všechny. Máme stejnou zodpovědnost a neneseme to dobře. O sezoně jsme měli jiné představy," kroutil hlavou asistent litvínovského trenéra Radim Skuhrovec.

„Pokud nebudeme plnit úkoly, které si dáme, nemůžeme být úspěšní. Ztrácíme kotouče na modrých čarách. Tentokrát bylo rozhodnuto během chvilky," posteskl si asistent. Mrzel ho špatný herní projev týmu. „Nedokáži si to vysvětlit. Proti Spartě jsme bojovali a nejsme schopni výkon zopakovat. Zaměřujeme se i na přesilové hry a v zápase přijdou fáze, kdy se nám hra rozsype. Hrajeme strašné věci. V obraně jsou velké díry," pitval Skuhrovec další nezdar.

Marně vyzněla proti Boleslavi snaha alespoň bodovat. Všechny plány a touhy domácích vzaly brzy za své, rozhodla prakticky už úvodní třináctiminutovka. Litvínovští po prvním inkasovaném gólu sice přečkali oslabení tří proti pěti, ale zanedlouho už prohrávali o tři branky. A v pohodě hrající Středočeši utkání kontrolovali a přidali další zásah, přičemž trápícím se domácím nefungovalo ve hře dlouho vůbec nic. Až ve třetí části se vzchopili a pokusili se o smazání manka. Zkušení hosté však už zdramatizování nepřipustili.

Mladá Boleslav v pohodě

Mladá Boleslav ve vzájemných duelech vyhrála popáté v řadě. A na ledě Litvínova zvítězila čtyřikrát za sebou. Premiéru v dresu Středočechů si odbyl slovinský reprezentační útočník Žiga Jeglič, který předtím sehrál pět zápasů za Zlín. Třebaže do klubu přišel už 13. listopadu, vzhledem k přestupnímu řádu mohl za další celek nastoupit až v pátek.

„S Jegličem jsme spokojeni, čekáme od něj produktivitu. V Litvínově jsme byli po celý zápas lepší. Věděli jsme o situaci soupeře, který je dole v tabulce. A věřili jsme, že když se dostaneme do vedení, bude to pro něj hodně těžké. To se potvrdilo," konstatoval boleslavský asistent Pavel Patera po povedeném představení Středočechů.