Řepíka mohl v Boleslavi opravdu těšit teprve druhý gól

Jediným hokejistou, který při extraligovém utkání v Mladé Boleslavi dostal puk do sítě, byl sparťan Michal Řepík. Zvládnul to dokonce dvakrát, jenže první radost mu vzala coach challenge domácích. Po jejím uplatnění sudí gól odvolali pro nedovolené bránění v brankovišti. Druhá trefa třicetiletého útočníka už rozhodla, šlo totiž o vítězný nájezd.

„Když mi jeden gól vzali u videa, tak jsem si musel dát jiný," usmál se Řepík, který už ve 25. minutě jásal. Jenže z boleslavské střídačky okamžitě zazněla trenérská výzva a přezkoumání situace odhalilo nedovolené bránění v brankovišti ze strany clonicího Pecha. „Mně i Pecháčkovi se to zdálo čisté, ale náš pohled z ledu může být zkreslující. Sudí u videa si to mohli pustit několikrát a viděli faul na gólmana, tak jsme to museli přijmout," mínil Řepík.

Nakonec podruhé v této extraligové sezoně skončilo utkání v základní hrací době 0:0. V říjnové předehrávce 32. kola Hradec na svém ledě udolal Třinec taky v nájezdech, včera uspěl lídr tabulky a zapsal tak šesté vítězství za sebou. „Celý zápas byl o trpělivosti a čekání na chybu, ale ani na jedné straně nepřišla tak zásadní, aby padnul gól ze hry," mínil Řepík, jediný úspěšný exekutor rozstřelu. „Nezdál se mi led vhodný pro nějaké kličky. „Chtěl jsem to gólmanovi poslat na dřevěnou nohu a povedlo se vystřelit tak, že jsem trefil vingl," líčil.

Mladá Boleslav čeká na domácí skalp sparťanů už 14 měsíců a musela ji mrzet nejen horní tyčka zvonicí po Jegličově nájezdu, ale především promarněných 100 sekund přesilovky pět na tři v polovině třetího dějství. „Myslím, že jsme byli lepším mužstvem, udrželi jsme se víc v útočném pásmu, ale bohužel jsme nedali gól ani při dlouhé dvojité přesilovce," říkal domácí trenér Radim Rulík.

„Těžko mužstvu něco vytknout, protože oba mančafty šlapaly úplně nadoraz a gólmani byli výborní. Rozhodly penalty, bohužel jediná proměněná byla na straně Sparty," hodnotil domácí trenér Radim Rulík.

Mladoboleslavští hráči si podobně jako v minulosti vylámali zuby na Matěji Machovském, jenž měl 28 úspěšných zákroků a chytil i všech pět nájezdů. „Potřetí z posledních čtyř vzájemných zápasů mám čisté konto, asi už se musím označit za specialistu právě na tento tým," usmál se gólman Sparty.

„Oba týmy byly agresivní, skvěle se bruslilo a nebyl na ledě na nic čas. Vím, že fanoušci chtějí vidět hlavně góly, ale hrál se skvělý hokej. Nájezdy jsou trošku loterie. Přišlo mi ale příznačné, že je rozhodl Řepík a Machovský při nich jen podtrhl svůj perfektní výkon. Jsme opravdu rádi za dva body, které si z Boleslavi vezeme," doplnil kouč vítězů Uwe Krupp.