Hradec uťal sérii proher a kapitán zářil: Chtěli jsme si dokázat, že nejsme úplný střeva

„Bylo to už opravdu dlouhé. V pondělí se půjde trochu líp do práce," připomněl přerušení pětizápasové šňůry proher královéhradecký kapitán. „Chtěli jsme si spravit chuť a dokázat si, že nejsme úplný střeva, jak to vypadalo výsledkově. Těší mě, že jsme to Mazymu (Mazanec) trošku zpříjemnili, protože v posledních utkáních jsme ho tam nechali napospas. Zlepšili jsme pohyb a soupeř nám nejezdil tolik do přečíslení, i když tam byly věci, za které bychom si měli dát možná pohlavek," poznamenal ostřílený křídelník.

Východočeši vedli po úvodní dvacetiminutovce 1:0, když se vůbec poprvé v nejvyšší soutěži prosadil Radek Pilař. Třiadvacetiletý útočník nastoupil na pozici obránce a po jeho švihu od modré se kotouč zatřepetal v síti. „Je tady už nějaký pátek. Kdykoliv a kdekoliv dostane šanci, je zticha, má hlavu dole a dře. Jsem proto rád, že byl odměněný gólem," zahrnul parťáka chválou Smoleňák. Právě on pak odstartoval střelecké manévry, když po pouhých šesti vteřinách prostřední části zakončil v přesilovce bleskový výpad.

„Neřekl bych, že jsem do toho kopnul...," smál se po rychlém zásahu. „Říkali jsme si, že když vyhrajeme buly, půjdeme s pukem dopředu. Někomu se to pak zašmodrchalo mezi nohama a já jel sám na bránu," popisoval svoji trefu, na níž v extralize čekal od 1. listopadu.

„Sžíralo mě to hodně, ale nejsme tým o jednom hráči. Góly se tentokrát rozložily a jsem rád, že jsme se chytili tak nějak všichni. Pro sebevědomí je to hodně důležitý," prohlásil Smoleňák.

Litvínov ve třetí třetině kousal a dotahoval. Duel navíc okořenila bitka mezi domácím Matějem Chalupou a Adamem Jánošíkem, jež vyzněla ve prospěch litvínovského beka. „Po gólu Lukáše Cingela jsem mu něco řekl. On mi povídal, že se mu nemám smát a že mě vysvleče. Já se jenom snažil držet od těla, abych nedostal pár ran. Naštěstí mi to všechno mlátil do helmy," komentoval pěstní potyčku hradecký forvard.

V utkání zaznamenal i gól a hattrick Gordieho Howea tak visel ve vzduchu. Potřebnou asistenci si však ve zbytku střetnutí nepřipsal. „Možná mi ji tam ještě dodatečně dopíšou," vtipkoval. „Tohle ale vůbec neřeším, hlavně, že jsme vyhráli," dodal spokojeně.

Parta Vladimíra Růžičky a Tomáše Martince nadělila protivníkovi celkem šest branek, snadnou práci ovšem neměla. Zásahy Lukeše a Hübla nalily hostům krev do žil a Verva vycítila šanci. „Vedli jsme 4:0, jenže to jsme zase celí my. Udělali jsme dva zbytečné fauly a najednou to bylo 4:2. Góly jsme jim darovali," mrzelo Smoleňáka, jehož mužstvo se v úterý v rámci 22. kola představí na ledě Mladé Boleslavi.