Hůř se mi dýchá. Doufám, že se vyléčím, přeje si v Kladně polepšený svéráz

Cítíte, že šlo o váš nejlepší výkon sezony?

Nebudu se hodnotit, dělám to nerad. To je na jiných. Mám radost za tým, že se nám podařilo zápas s Pardubicemi otočit. Ale takový obrat nám proti silnějšímu soupeři už vyjít nemusí, proto doufám, že příště už budeme mít zápasy víc pod kontrolou.

Vy jste byl i kvůli dvěma krásným asistencím vyhlášen nejlepším hráčem Rytířů. Nemrzí vás ale, že se nepovedlo proměnit některou ze šancí, takže na premiérový gól dál čekáte?

Vím o té statistice, ale vůbec mě to netrápí. Snažím se týmu pomoct, jak to jde. Když můžu, vystřelím. Ale přece nebudu střílet jenom proto, že jsem ještě nedal gól...

Neměl byste se ale o střelbu pokoušet častěji?

Dělám to, jak to vidím. Když vidím, že na mě vyjede obránce, tak nebudu střílet, abych ho zbytečně trefil.

Kladenští trenéři stále hledají optimální složení útočných formací, proti Dynamu jste hrál s Patrikem Machačem a Vítězslavem Bílkem. Jak se vám vzájemná souhra zamlouvala?

Útoky se tady mění každý zápas, takže není čas na souhru. Ale už jsem si zvykl, že trenéři sestavu klidně změní po třetině. Nemyslím si, že se sestava ustálí, i když by bylo dobrý si na sebe zvyknout, abychom o sobě do dalších zápasů věděli. S Víťou se mi hraje fajn, ale třeba přijde další změna a budu hledat novou chemii.

V říjnu jste na tři týdny kvůli nemoci vypadl ze sestavy, dokonce jste musel brát antibiotika. Teď už jste v pohodě?

Nepřešlo mě to. Pořád jsem nakřáplej, v pondělí jdu k doktorovi a budu to řešit. Nechci se srdečním onemocněním (Réwayovu kariéru v minulosti přibrzdily problémy se srdcem - pozn. aut.) riskovat, že teď nemoc přejde sama. Chvíli už to bylo dobrý, ale když přišlo víc zápasů za sebou a do toho tréninky, zase se mi problémy vrátily. Tak doufám, že se vyléčím, abych se mohl soustředit jen na hokej, a ne na to, jestli jsem zdravej.

Jak moc vás nemoc limituje?

Jde o obyčejné onemocnění, nic vážného. Ale hůř se mi dýchá, když se chci na ledě zhluboka nadechnout, hned zakašlu. Prostě nemůžu dýchat tak, jak bych si představoval. Celé léto jsem pracoval na tom, abych mohl vdechovat větší objem vzduchu, abych lépe regeneroval. Momentálně mi to ale nejde, tak snad s tím u doktora něco uděláme.

Máte radost, jak se Kladnu daří? Tým, kteří mnozí před sezonou pasovali na jednoho z největších adeptů na sestup, je nyní devátý. A na poslední Pardubice má devítibodový náskok...

Je moc důležitý, že jsme Pardubice porazili. Se soupeři, kteří jsou v tabulce za námi, nesmíme ztrácet. Nesmíme jim dát čuchnout. A pokud překvapíme i proti silnějším soupeřům, což už se nám několikrát podařilo, bude to jenom plus. Chtěli bychom zabojovat o předkolo play off.