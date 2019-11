Hráčům do obýváku nevidím a nehodlám objíždět hospody v Litvínově, říká Šlégr. Kdo ho nahradí?

„Po zápase v Hradci pro mě bylo jasné, že už týmu zřejmě nemám co nabídnout. Není to tak, že bych od mužstva utíkal a nehlásil se k němu. To bych nikdy neudělal. Jsem nadále předsedou představenstva a generálním ředitelem klubu, v té lodi pluji dál. Myslím, že by měl přijít někdo jiný, kdo tomu dá nový impulz a zlepší náladu v mužstvu," vysvětluje Šlégr pro oficiální klubové stránky své rozhodnutí.

„Kdo mě zná, tak ví, jak moc pro mě klub znamená. Když se nedaří, tak mě to strašně trápí a hledám možnosti, jak z toho ven. Pořád to nejde a člověk nevidí to světýlko v tunelu, i když se občas nadechneme, tak pak zase nic," trápí se člen Triple Gold Clubu (vítěz MS, ZOH a Stanley Cupu) současným postavením Chemiků, kteří jsou v extraligové tabulce předposlední jen díky lepšímu skóre před Pardubicemi.

„Pro mě je zásadní, aby mužstvo začalo vyhrávat a posunulo se v tabulce. Po bitvě je každý generál. Šel jsem trénovat s přesvědčením, že to bude ku prospěchu věci. Našel jsem v sobě sebereflexi a odcházím. Pokusím se z kanceláře najít cestu, jak z toho ven," pravil Šlégr.

V úterý v podkrušnohorském derby proti Karlovým Varům místo něj tým dočasně povedou jeho dosavadní asistenti Radim Skuhrovec s Jindřichem Kotrlou spolu se sportovním ředitelem Josefem Beránkem. Nového hlavního trenéra by chtěl Šlégr najít co nejrychleji.

„Máme na stole nějaké možnosti. Je to otázka pár dní, v těch bychom měli rozhodnout. Když se nedaří, tak se člověk musí připravovat na to, co dál, takže nějaká jednání už probíhala. Proto si myslím, že je to jen v řádu dnů," říká o otázce svého nástupce.

Jiří Šlégr.

Josef Pešout, Právo

Bez práce jsou momentálně například Josef Jandač, Alois Hadamczik, Antonín Stavjaňa, Vladimír Kýhos, Miloslav Hořava, který je podepsaný pod historickým titulem Litvínova, nebo Milan Razým, kterého Šlégr na konci minulé sezony na střídačce Litvínova nahradil. V minulých dnech se spekulovalo o zájmu Severočechů o tandem František Výborný - Marian Jelínek.

Kromě toho ale má v plánu i změny v kádru. „Určitě přijdeme s nějakým řešením. Musí se začít něco dít. Jsme ale přesvědčení, že jsme přivedli dostatečně silný kádr, aby hrál někde ve středu tabulky a dneska to tak není. Každý z hráčů se musí podívat do zrcadla, jestli pro to dělali, dělají a budou dělat maximum," míní litvínovský šéf.

A vyjádřil se i ke zprávám, které kolují mezi litvínovskými fanoušky, že životospráva některých hráčů Vervy není zrovna příkladná. „Abych to řekl lidsky, já jim do obýváku nevidím a nehodlám objíždět hospody v Litvínově, jestli si někdo dává jedno nebo dvě piva. Myslím, že žijeme v 21. století, kluci jsou profesionálové a podle toho by se měli řídit. Abych já je někde naháněl, to není z lidského hlediska vůbec normální," uzavírá Šlégr.