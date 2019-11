Po Šlégrově rezignaci Litvínov zabral, takřka po měsíci získal tři body

Změna v Litvínově přinesla okamžitý efekt! Hokejisté Vervy vyhráli v podkrušnohorském derby s Karlovými Vary 2:1 a po dlouhé době vydřeli v extralize tři body. A to už bez hlavního trenéra Jiřího Šlégra, který po předchozí sérii pěti porážek dopoledne v den zápasu rezignoval, aby dodal týmu nový impuls. Místo něj se na střídačku postavil sportovní ředitel klubu Josef Beránek mladší, jenž vedl tým společně s dosavadními asistenty Radimem Skuhrovcem a Jindřichem Kotrlou.

Litvínov bral tři body naposledy 1. listopadu v Pardubicích. Poté se trápil ve všech herních aspektech doma i venku. Nastal záblesk obratu k lepšímu?

„Největší rozdíl oproti minulým zápasům byl v naší obranné činnosti. Předtím v ní panoval trošku nepořádek. Hra dozadu se už výrazně zlepšila," kvitoval Beránek plný bodový zisk. „Kluci makali, hráli velmi zodpovědně, bojovali nadoraz a konečně jsme se dokázali prosadit v přesilovce," oddechl si olympijský vítěz z Nagana. „Ve vyrovnaném zápase jsme měli štěstí i v koncovce," připomněl Beránek, jemuž po utkání gratuloval i jeho otec Josef Beránek starší, který trénoval tým Litvínova v několik etapách v minulosti. Rovněž v boji o záchranu.

Dávid Gríger z Karlových Varů a brankář Litvínova Jaroslav Janus.

Ondřej Hájek, ČTK

Lepší vstup do zápasu si Litvínov ani přát nemohl. Už po pouhých třinácti sekundách otevřel skóre nejlepší střelec týmu Jarůšek. „Proti Spartě jsme nedávno šli taky rychle do vedení, ale na vítězství to nestačilo," zmínil Beránek jeden z předchozích duelů.

Na karlovarské vyrovnání odpověděli Severočeši využitou přesilovkou pěti proti třem po prvním gólu obránce Pavelky po jeho příchodu na hostování ze Sparty. „Jasně, že to byl důležitý moment zápasu. Od té doby jsme se zaměřili na to, abychom vedení udrželi, což se povedlo," rozebíral Beránek. Impulsivně prožíval dění na ledě, burcoval svoje svěřence. Přesto domácí fanoušci vyvěsili ve druhé třetině na tribuně transparent s nápisy: „Zn. Hledáme hráče, vedení, trenéry, co umí dělat hokej".

Pro Beránka, který před měsícem oslavil padesátiny, to není první zkušenost s trénováním v extralize. V minulosti byl asistentem v pražské Slavii, kde stál na střídačce postupně po boku Vladimíra Růžičky, Ladislava Lubiny, Dušana Gregora a poté vedl tento celek i z pozice hlavního trenéra Pražanů. V roli sportovního ředitele působí v Litvínově od léta 2018 a nyní je to už jeho druhý záskok na trenérském postu. V závěru minulé sezony po odvolání kouče Milana Razýma byl krátce asistentem trenéra Jiřího Šlégra.

Skuhrovec: Jsme jeden trenérský tým

„Já jsem byl teď vedený jako hlavní trenér. Pro mě se ale nic nezměnilo. Pepa Beránek nám dával poznatky ke hře, tvoříme jeden tým," uvedl Radim Skuhrovec. „Pokračujeme v práci jako to bylo s Jirkou Šlégrem. Já jsem měl na starosti obránce, Jindra Kotrla útočníky. Řídili jsme mužstvo po vzájemných konzultacích ve trojici. A všichni jsme rádi, že se kluci naplno odevzdali a byli za to odměněni vítězstvím," dodal Skuhrovec.

Zklamání naopak netajil asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška. „Rozhodla první třetina, prakticky první střídání, které jsme nezvládli. Pak jsme měli hodně vyloučených, za což nás domácí potrestali gólem, který byl pro ně vítězný. Neproměnili jsme šance na druhé vyrovnání," posteskl si asistent. Energie nenavázala na předešlé výhry v Brně a v Třinci. „Tam nám v některých útočných situacích přálo i štěstí, které se od nás v Litvínově naopak odvrátilo," konstatoval Mariška po prohře na severu Čech.