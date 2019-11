Gulaš je k nezastavení! Mašina na góly fungovala i proti Kladnu

„Zatím mi to tam až neskutečně padá, ale žádnou metu nehoním. Cítím se na ledě komfortně a snažím se jen dělat pořád to samé," prozradil s úsměvem Gulaš, jenž individuální akcí na začátku druhé části otevřel skóre. „Nabral jsem rychlost, přešel přes beka a našel mezírku gólmanovi mezi betony," doplnil hráč, jehož spoluhráči v žertu označují za mašinu na góly.

Vítěznou branku Škoda, která už před zápasem uvolnila neproduktivního Romana Vlacha do Pardubic, dala v oslabení. „Kladno mezitím mělo pár šancí, nejvíc mě asi těšilo, jak jsem natáhnul lapačku a sebral Jágrovi vyrovnání z hole," říkal gólman Dominik Frodl.

Zleva Vojtěch Budík z Plzně, brankář Dominik Frodl a Jaromír Jágr z Kladna. Gól z toho nebyl.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Na hráčích Plzně bylo od začátku patrné, jak moc chtějí odčinit předchozí domácí porážku. „Přes slušně odehranou první třetinu, v níž jsme Rytíře k ničemu nepustili, se skóre ale nepohnulo," připustil Frodl.

„Klukům jsme řekli v kabině, že dvakrát do stejné řeky nevkročíme a že i za stavu 0:0 to musí být naše trpělivá hra, na rozdíl od zápasu s Olomoucí bez výpadku. Těší mě, že jsme celých šedesát minut odvedli standardně to, co chceme, i když kladenské snížení zápas trošku zdramatizovalo a soupeř následně hodně dotíral," uvažoval trenér Ladislav Čihák.

Frodl přišel o druhé čisté konto v řadě a celkově páté až v 57. minutě, kdy Rytíři po Jágrově šikovné asistenci využili přesilovku. Přes Nashův pobyt na trestné lavici se pak v závěru odhodlali i k power play. Jenže pět vteřin před koncem hosté inkasovali a zase v tom měl díky asistenci prsty Gulaš, který si tím zlepšil bilanci na 41 kanadských bodů.

Kladenský šéf Jaromír Jágr na plzeňském ledě.

„Má úžasná čísla a formu jako hrom," ocenil lídra produktivity i Frodl, jenž se sám pokoušel poslat puk přes celé kluziště do prázdné branky Kladna. „Bylo to trochu zbrklé a nepřipravené, ale chtěl jsem si to zkusit," mínil nejvytíženější gólman soutěže. „Užívám si to. Kdo by si taky stěžoval, že chytá?" dodal Frodl.