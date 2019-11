Kometa dovolila Olomouci utkání zdramatizovat. Tři body naštěstí máme, oddechl si autor vítězné trefy

„Byl to těžký zápas. Obě mužstva hrála na doraz. Dovolili jsme soupeři střetnutí v závěru zbytečně zdramatizovat. Ale tři body naštěstí máme," oddechl si útočník Komety Lukáš Kucsera, který byl autorem rozdílového gólu na 4:2, když potrestal hrubku hostujícího Škůrka. „Snažil jsem se mu co nejvíc zúžit prostor pro rozehrávku. On poslal puk přímo do mě, a já se rázem octl sám před brankářem Lukášem. Zamířil jsem nahoru pod horní tyčku. Povedlo se," libuje si.

V závěru ovšem Hanáci snížili při power play na jednogólový rozdíl a poté si ještě znovu vynutili velký tlak. „Puk nám tam lítal kolem brány, ale i s trochou štěstí jsme vítězství uhájili," lebedí si Kucsera.

Zleva Michal Gulaši a brankář Karel Vejmelka z Brna a Pavel Musil z Olomouce.

Luboš Pavlíček, ČTK

Brněnského asistenta Kamila Pokorného těší, že jeho celek přerušil Olomouckým sérii čtyř venkovních výher v řadě. „Také v tomto zápase bylo poznat, že se jim hraje lépe u soupeřů. Naštěstí nám vyšly nástupy do první i druhé třetiny a celé utkání jsme vedli. Strašně důležité bylo, že se brankář Vejmelka stihl na konci rychle přesunout a zabránil hostům ve vyrovnání. Bylo to ubojované vítězství, ale máme z něj velikou radost," tvrdí Pokorný.

V olomoucké kabině naopak zavládlo zklamání. „Sehráli jsme s Kometou vyrovnanou partii a byli blízko bodům, ale zase nás srazily naše chyby," smutní autor třetí branky Hanáků Lukáš Nahodil.

Jeho tým byl přitom v závěru blízko prodloužení. „Jenže Karel Vejmelka předvedl fantastický zákrok a Zbyňa Irgl těsně minul," lituje. „Makali jsme ale srdcem, bohužel to na body nestačilo," mrzí ho.

Brankář Brna Karel Vejmelka.

Luboš Pavlíček, ČTK

Trenér Olomouce Zdeněk Moták míní, že jeho mužstvo podalo solidní výkon. „Museli jsme sice neustále dotahovat, ale kluci prokázali obrovskou touhu dovést střetnutí alespoň do prodloužení. Málem se nám to povedlo. Po nedělním domácím duelu s Libercem to ale bylo podruhé za sebou, co jsme na body sahali, avšak nakonec nedosáhli," štve ho.