Rivalové či parťáci? Udělal se z komára velbloud, řekl nový pardubický hrdina Kantor o vztahu s Kacetlem

„Byl to těžký zápas, po prodloužení jsem byl zavařený," přiznal 28letý gólman po úspěšném debutu v novém klubu po delší pauze. „Měsíc a půl jsem nechytal. Na tréninku sice můžete makat, jak chcete, ale pak přijde zápas a ten je něco jiného. Takže to pro mě bylo určitě náročné," poznamenal Kantor. Celkem si připsal 34 úspěšných zásahů.

„Je to o prvních střelách. Povedlo se mi chytit betonem obrovskou šanci skoro do prázdný branky a pak jsem si začal věřit a už to bylo v pohodě. Naštěstí jsem měl hodně práce, což je pro gólmana vždy lepší, než když na něj jdou tři čtyři střely za třetinu."

Minulou sezonu končil s Třincem s mistrovským pohárem nad hlavou, poté však zamířil do anglického Sheffieldu Steelers. Ve hře ovšem bylo i setrvání v české nejvyšší soutěži. „Dlouho jsem čekal i na Třinec, jenže ten měl gólmany podepsaný. Měl jsem i jiné nabídky, ale nebyly pro mě příliš ideální, neoslovily mě. Ale pozor, Anglie mě hodně překvapila," zdůraznil.

„Na první domácí přátelský zápas přišlo přes šest tisíc lidí. Pro hráče tam byl fantastický servis. Tři velké posilovny, výstroj vám vybalí i zabalí... Myslím, že když někdo uslyší o hokeji v Anglii, ušklíbne se, jenže asi hodně lidí by bylo překvapených," řekl.

Proč ale ostrovní mise nevyšla podle představ? „Brali mě jako jedničku. Pak vzali ještě Tomáše Dubu. Může tam hrát jen omezený počet cizinců, takže když gólman nechytal, nemohl být ani na střídačce," vysvětlil Kantor. V Británii nakonec odchytal jen dva ostré duely.

Michal Birner (vpravo v bílém) z Liberce před brankářem Pardubic Pavlem Kantorem, vzadu Jan Zdráhal a vpředu Matěj Blümel (18), oba z Pardubic.

Radek Petrášek, ČTK

„Trenér mi pak řekl, že se mu líbí, jak chytá Tomáš. Domluvili jsme se, že to nemá smysl pro ně, ani pro mě a že to ukončíme, aby mě nemuseli platit a já si mohl najít nový tým, kde bych mohl plnohodnotně působit," doplnil Kantor.

Nakonec se upsal Pardubicím, kde již působí Ondřej Kacetl. Pro někoho možná překvapivý krok, neboť sice spolu hráli již v letech 2013-2015 v Hradci Králové, ale spekulovalo se o jejich chladném vztahu.

„Je to nesmysl. Neříkám, že jsme největší kamarádi na světě, ale v životě jsme spolu neměli žádný konflikt. Působili jsme spolu dva roky v Hradci Králové, obě sezony dopadly výborně pro tým. Ať chytal Káca nebo já. Myslím, že se opět udělal z komára velbloud," okomentoval spekulace Kantor. Kacetla, jenž v této sezoně podává i přes pardubické trápení výborné výkony, každopádně úspěšně zastoupil.

„Podal výborný výkon. Měl to strašně těžký. Skoro po dvou měsících byl v bráně a byl v pořádném zápřahu. Ale zvládl to. Měl i štěstí, ale to k tomu patří," vysekl mu pochvalu kouč Radek Bělohlav. V pátek hostí Pardubice Plzeň, kdo se postaví do branky?