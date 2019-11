Kladno - Sparta 2:4 Kladno ztratilo body i Jágra

Nejen domácí porážka 2:4 s vedoucí Spartou před vyprodaným hledištěm (5200 diváků) bolí hokejisty Kladna. Rytíři v 23. extraligovém kole přišli i o svou největší hvězdu Jaromíra Jágra, který se zranil ve 27. minutě po nezaviněném střetu s Poláškem a do hry už se pak nevrátil. Pražané si připsali už osmý triumf v řadě, venku zvítězili dokonce jedenáctkrát za sebou, čímž opět vylepšili extraligový rekord.

Sparta se musela obejít bez svého kapitána Řepíka, poprvé od 13. listopadu se ale do její sestavy vrátil útočník Růžička. Právě on vyhrál ve třetí minutě vhazování, po kterém poslal Pražany do vedení nenápadnou střelou Dvořáček a zaznamenal tak premiérový bod v sezoně. Hosté byli mnohem aktivnější, v 15. minutě upalovali sami na gólmana Godlu hned dva sparťané, Forman ale trefil jen brankářovu lapačku.

Zahozená tutovka mrzela svěřence trenéra Kruppa o to víc, že o minutu později Machač střelou z pravého kruhu na bližší tyč překvapil Machovského a srovnal. Sparta si ještě v první třetině mohla vzít náskok zpět. Střelu Sukel'a ale zastavila tyč a dorážející Říčka před zcela prázdnou bránou netrefil skákající kotouč.

Patrik Machač z Kladna (uprostřed) se raduje z gólu se spoluhráči Michalem Barinkou (vlevo) a Brendanem O'Donnellem.

Vít Šimánek, ČTK

Ve druhém dějství Kladno srovnalo hru a bylo mnohem nebezpečnější. Zcela nekrytého Stacha při přesilovce sice ještě vychytal Machovský, ve 26. minutě už ale nestačil na pokus Zelingra a Rytíři poprvé vedli.

V následující minutě ovšem Kladenští přišli o svou největší hvězdu. Jaromíru Jágrovi se v souboji s Poláškem rozjely nohy, upadl a s bolestivou grimasou odjel na střídačku. V přerušené hře se pak ještě zkusil projet na ledě, zranění (pravděpodobně třísel) mu ale návrat do hry neumožnilo. Před třetí třetinou se sice z kabiny vrátil a vyjel na led, do hry už se ale nezapojil.

Ve 33. minutě při trestu Melky vypálil dělovku od modré Košťálek a Sparta vyrovnala. V samém závěru druhého dějství vyhecovaný duel okořenila bitka domácího Nashe s Formanem, za kterou oba vyfasovali trest na 2+2+10 minut za hrubost.

Kladnu mohl ve 45. minutě vrátit vedení kapitán Strnad, hosty ale zachránila tyčka. Byla to nakonec Sparta, kdo nerozhodné skóre zlomil. V 56. minutě napřáhl od modré Jurčina a Godla nestačil zareagovat. Machovského následně opět zachránila branková konstrukce, tentokrát po střele Zikmunda, a k vyrovnání nevedla ani hra Rytířů bez brankáře od 59. minuty. Na konečných 4:2 pro Spartu naopak upravil do prázdné branky Rousek.