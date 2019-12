Litvínov povede už popáté trenér Kýhos. Do klubu svého srdce se vrací po osmi letech

Mužstvo bylo týden bez hlavního trenéra, když po sérii proher rezignoval Jiří Šlégr na svůj post. Už pondělní trénink ale povede 63letý Vladimír Kýhos, který už v minulosti Litvínov několikrát vedl a navíc v černožlutých barvách odehrál i deset ligových sezon jako útočník. Teď ho čeká nesmírně těžký úkol vytáhnout klub do vyšších pater tabulky. Litvínovští si před sezónou vytyčili jasný cíl, kterým je postup do play off. „Jsme rádi, že se nám podařilo angažovat zkušeného litvínovského odchovance Vladimíra Kýhose a věříme, že se tímto krokem ještě dostaneme do play off," říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr.

Kýhos, který je držitelem stříbra ze ZOH 1984 v Sarajevu, působil na litvínovské střídačce sezónách 1994-95, 1995-97, 2001-2002 a od ledna 2011 do listopadu téhož roku. S Josefem Beránkem starším vybojovali na trenérském postu stříbrné medaile v roce 1996.

Další extraligové štace měl Kýhos v Brně, Karlových Varech, Hradci Králové, Třinci a naposledy Mladé Boleslavi. „Situace v Litvínově mě nenechává chladným a jakmile mě Litvínov oslovil, tak to pro mě byla jasná volba. Rozhodl jsem se pomoct a doufám, že můj vliv na mužstvo povede ke zlepšené hře i posunu v tabulce," říká Vladimír Kýhos.