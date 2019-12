Ml. Boleslav - Karlovy Vary 4:2 Mladá Boleslav zůstává po další výhře na třetím místě

První třetina patřila domácímu celku. Hosté se sice dostali do tlaku v úvodní přesilové hře, ale brankář Krošelj nemusel řešit žádný větší problém. Mladá Boleslav pak dvakrát skórovala po rychlém úniku. Do toho prvního vyslal v deváté minutě Stránský Zohornu, který bekhendem otevřel skóre. O tři minuty později projel celé kluziště Skalický a puk si ve snaze o vypíchnutí srazil do vlastní branky karlovarský obránce Eminger a bylo to 2:0.

Domácí nevyužili některé další slibné příležitosti, a tak přišel trest na druhé straně, když na rozdíl jediného gólu snížil na brankovišti důrazný Raška. Karlovarští však nevydrželi na kontakt dlouho. Hned z dalšího útoku totiž vrátil domácím dvoubrankové vedení Zbořil, který využil skvělé přihrávky Skalického zpoza branky.

Brankář Karlových Varů Filip Novotný inkasuje v Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Další zajímavé věci se udály ve 45. minutě. Nejprve dostal trest do konce utkání po kontaktu s čárovým rozhodčím hostující kapitán Václav Skuhravý, aby následně snížil na 2:3 překvapivou střelou od zadního mantinelu Flek.

V polovině třetí fauloval Ševc Poláka, který ale trestné střílení neproměnil. Brankář Krošelj zasáhl levým betonem. Karlovy Vary přibrzdilo v závěrečném tlaku vyloučení, v němž využil přesilovou hru slovenský útočník Lunter, který v dresu Mladé Boleslavi i v české extralize nastoupil vůbec poprvé.