Sparta jede dál! Když v hlavách vyletíme nahoru, trenéři nás hned srovnají, hlásí Smejkal

„My tohle ani moc neřešíme. Jdeme zápas od zápasu. Je to parádní, ale důležité je, aby to takhle vydrželo i v březnu," krotí euforii Jiří Smejkal. Ostatně není sám. „Když v hlavách trochu vyletíme nahoru do oblak, trenéři nás hned srovnají a vrátí zase na zem. Vždycky tam najdou nějaké chyby a věci, které neděláme tak dobře," připomíná 23letý forvard.

Šňůra úspěchů ho však samozřejmě hodně hřeje. Stejně jako celou Spartu a její fandy, kteří si o podobné sérii mohli loni nechat jen zdát. „Dokud to půjde, budeme to tlačit i dál," přitakal brankář Matěj Machovský.

Sebevědomí mužstva stále roste. Parta pod taktovkou Uweho Kruppa šlape, i když se v neděli proti Zlínu na body nadřela. Brzy inkasovala po ráně Sedláčka od modré, v první třetině navíc neproměnila tři početní výhody. „Před utkáním jsme si říkali, že mají skoro nejvíc vyloučených hráčů v lize a nějaké přesilovky asi budeme mít. Bohužel jsme je nevyužili," mrzelo Smejkala.

Zleva Andrej Kudrna ze Sparty a Jakub Herman ze Zlína.

Ondřej Deml, ČTK

Právě on v prostřední části pozvedl sparťanský prapor, když po Tomáškově hezkém prostrčení nedal jinak skvěle chytajícímu Kašíkovi v brance šanci. Úderná formace tak znovu zaúřadovala, byť v ní podruhé za sebou chyběl kanonýr Řepík. Třicetiletého kapitána, jenž má lehčí zdravotní problém, zaskočil v lajně opět Rousek. A šikovný mladík napínavý souboj nakonec v prodloužení rozštípnul.

„S Tomasem hrajeme spolu od té doby, co přišel. Sedli jsme si. Řepa je výbornej hráč, bez něj je to těžší, ale Rousíno hraje velmi dobře a má výbornej pohyb. Museli jsme trošku změnit hru, ale nemůžu si stěžovat," pochvaluje si Smejkal.

Sám byl přitom blízko, aby se stal v libeňské aréně opěvovaným hrdinou. Ve třetí periodě měl před více než deseti tisíci diváky na holi tři body, jenže velkou příležitost po povedené Tomáškově přihrávce promarnil. „Dal mi to krásně a šlo to do brány. Nevím, jak je to možné, ale bekhendem jsem si to sám vyhodil ven," litoval tutovky.

Sparta přesto slavila. Machovského sice nejprve zachránila tyč, pak ovšem ujel Rousek a v čase 63:29 rozhodl. Pražané znovu zvládli prodloužení, které jim v probíhajícím ročníku vychází náramně. Ze sedmi jich ovládli hned šest, když padli pouze v Liberci. Ke všemu ještě dvakrát uspěli v samostatných nájezdech. „Máme na prodloužení dobré hráče, všichni dokážeme bruslit, jsme silní na puku, takže nám to vyhovuje. Věříme si, že ho vyhrajeme," dodal Smejkal.