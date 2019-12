Hráči do sebe potřebují nabušit sebevědomí, pak to bude zase starej dobrej Litvínov, zářil Kýhos po obratu

„Já mám sklerózu, takže nepamatuju, kdy jsem zažil podobný obrat, ale v hokeji je možný všechno," smál se Kýhos. „Pocity jsou krásný, zlatý body pro nás, protože domácí mají výborné mužstvo. Jsou nabruslení a je to fuška s nimi držet krok," přiznal 63letý trenér, který uspěl na ledě klubu, kde loni v říjnu dostal vyhazov. „Speciální motivaci jsem neměl. To spíš fanoušci," usmíval se.

Dlouho to přitom s Vervou vypadalo bledě, po dvou třetinách prohrávala 1:4. „Hlas jsem o pauze ani nezvyšoval. Některé góly jsme si dali skoro sami a šancí jsme si vytvářeli dost. Byla jenom otázka času, kdy je proměníme. Takže jim nebylo moc co vyčítat. Šlo o to spíš hráče povzbudit. Potřebují do sebe nabušit sebevědomí, pak to bude zase starej dobrej Litvínov," prohlásil.

Do závěrečné části nasadil místo Januse do brankoviště teprve osmnáctiletého Šimona Zajíčka a tah mu vyšel. „Od Jardy Januse to dneska pořád nějak odráželo. Vypadal, že není ve své kůži. Kdy tedy jindy tam toho kluka dát, aby si to okoštoval. Podal dobrý výkon," hřálo Kýhose.

Skvělý obrat režíroval dvěma trefami slovenský obránce Adam Jánošík a vítěznou ránu obstaral z úhlu veterán Viktor Hübl, v té době stál mezi tyčemi už náhradník Michajlov, který v 55. minutě nahradil mladíka Haase. Po utkání si pak se spoluhráči v kabině zaburácel i navrátilec do sestavy obránce Karel Kubát.

„Zrovna to tak vyšlo, nebylo to úplně na můj povel. Byl připravený už delší dobu. Znám ho a chci, aby hrál. Je to nadprůměrný hráč. Hodně nám pomůže," dodal Kýhos.