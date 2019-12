Boleslav vstřebává šok. Až moc velký výbuch, nechápe kolaps Hrbas

„Pět gólů ve třetí třetině jsem asi nikdy nedostal," kroutil hlavou po domácí porážce 4:6 obránce Marek Hrbas. „K podcenění ale nedošlo. V kabině jsme si říkali, že není nic rozhodnuto," ujišťoval smutným hlasem.

Středočeši prožili periodu hrůzy. Nahlodal je brzký inkasovaný zásah ve vlastní přesilovce. Verva, která se snaží vyhrabat z extraligového suterénu, udeřila ve třetí třetině hned při prvním střídání. Hanzl objel branku a švihem pod víko snížil na 4:2. „Tohle je asi nastartovalo. Úplně jsme přestali hrát a pak se to nabalovalo," soukal ze sebe reprezentační bek. Vzápětí upravil na rozdíl jediného gólu Jánošík, Bruslaři si vyžádali oddechový čas, jenže litvínovskou lavinu nezastavili.

Devatenáctiletý mladík Haas dostal při absenci Krošelja a dlouhodobému zranění Růžičky důvěru mezi tyčemi. Zejména v prostřední části vytáhl několik povedených zákroků, druhý extraligový duel v kariéře mu ovšem zhořkl. Jánošík ho podruhé v zápase pokořil a rázem bylo srovnáno. „Dali nám blbý góly a pak už to bylo těžký. Neměli jsme to nechat zajít takhle daleko," štvalo Hrbase.

Domácí nezachránila ani změna v brankovišti. Náhradníka Michajlova nachytal zpoza branky Hübl a v 57. minutě zpečetil úžasný obrat Jarůšek. „Skóre 0:5 ve třetí třetině je prostě ostudné. U takového mužstva a s tak malým inkasovaným počtem branek...Nechápu, jak k tomu mohlo dojít. Jediné vysvětlení je, že se to totálně podcenilo a hráči se přestali hýbat," zlobil se asistent trenéra Radim Rulík.

Jeho svěřenci přitom doma prohráli teprve čtvrtý ze čtrnácti zápasů této sezony. Všechny body odvezl z boleslavské arény až do včerejšího dne pouze Liberec. Hrbas věří, že s týmem facka od Litvínova nezamává. „Tohle byl asi až moc velký výbuch, trošku extrém. Ale možná nás to nakopne. Budeme příště zase poctiví a dělat na ledě to, co máme," řekl Hrbas.

O reparát se Bruslaři pokusí v pátek na ledě Kladna, které v říjnu před svými diváky zdolali 6:3.