Majitel Vítkovic zuří! Trenéři i hráči dostali ultimátum, jinak nastanou radikální řezy

Pavlík ve středu podruhé během necelého týdne zavítal do hráčské kabiny. Jenže zatímco minulý čtvrtek po domácí porážce 3:7 s Mladou Boleslaví vyjádřil hráčům i realizačnímu týmu důvěru, nyní svůj postoj přehodnotil. I kvůli dalšímu prohranému zápasu (Vítkovice v neděli padly 2:6 v Litvínově - pozn. aut.).

„Znovu a velice důrazně jsem připomenul všem členům týmu, tedy jak hráčům, tak realizačnímu týmu, že není možné takto dále pokračovat. Výsledkem je, že jsem dal jak hráčům, tak trenérskému štábu jednoznačnou; a opakuji důraznou; informaci, že pokud se týmu nepodaří zvládnout víkendové zápasy v Karlových Varech a Hradci Králové, nastanou radikální řezy, při kterých nebude žádný post hájen a změny se mohou dotknout všech," prohlásil Pavlík, že v ohrožení jsou nejen hráči, ale i realizační tým v čele s hlavním trenérem a generálním manažerem Jakubem Petrem.

Transparent nespokojených vítkovických fanoušků, kteří si žádají konec Jakuba Petra ve funkci trenéra.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vítkovičtí se po šňůře porážek propadly až na třinácté místo, poslední Pardubice na ně mají ztrátu šesti bodů, odehrály ale o zápas méně.

Vítkovičtí hokejisté po porážce se Spartou.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Zdá se mi, jako by někteří ještě dost dobře nepochopili vážnost situace a fakt, že v současnosti bojujeme o holé bytí a nebytí. Jde o boj o záchranu Vítkovic v extralize. Nyní každý musí začít u sebe, každý sám sobě přiznat, zda do tohoto boje dává vše a je schopen a ochoten do něj dát vše, bez ohledu na to, jestli se jedná o hráče, trenéry či realizační tým," pokračuje Pavlík, který neupřesnil, kolik bodů musí mužstvo v zápasech s Vary a Hradem uhrát, aby ke změnám nedošlo.

„Je mi bytostně nepříjemné, v jaké situaci se nyní náš klub nachází. Vnímám a vím, že pokud nedojde k rapidní změně k lepšímu, je potřeba udělat řez. Jak radikální bude, to je nyní v rukou samotného A-mužstva, všech jeho členů. Mají tento víkend na to, aby dokázali, že si jak mou důvěru, tak zejména důvěru všech vítkovických fandů, zaslouží," uzavřel majitel Vítkovic.