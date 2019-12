Kometě se vrací útočné eso. Mueller je připraven hrát

Do extraligového týmu Komety Brno se vrátil její elitní střelec Peter Mueller, který se zranil v polovině října v zápase v Olomouci a s ramenem se léčil doma v USA. Jednatřicetiletý hokejista je nyní zpět v Brně, naplno trénuje s mužstvem a je připraven naskočit do soutěže. Teoreticky by mohl hrát už v pátek v Plzni, ale nechce nic uspěchat.