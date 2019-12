Zbláznili jste se? Nejhorší nápad, který jsem kdy slyšel, vybavuje si trenér Sparty rok 2010

Když se letos v létě dozvěděl, že se svojí Spartou nastoupí 4. ledna příštího roku proti Litvínovu pod otevřeným nebem na fotbalovém stadionu Dynama Drážďany, okamžitě se mu vybavily devět let staré zážitky. V roce 2010 totiž německý hokejový trenér Uwe Krupp vedl svou rodnou zemi na mistrovství světa a zahajovací duel proti USA se uskutečnil v Gelsenkirchenu v aréně fotbalistů Schalke 04.

Tenkrát prskal. Byl pořádně naštvaný, když mu šéfové německého hokejového svazu oznámili, že k souboji se Spojenými státy dojde na stadionu fotbalistů Schalke před více než 77 tisíci přítomnými diváky.

Na domácím světovém šampionátu Kruppovi hodně záleželo. Chtěl celému světu předvést, že i Němci jsou schopní čelit vyspělým hokejovým zemím. Proto měl strach, že úvodní duel turnaje s netradičním dějištěm může jeho výběru spíš uškodit než pomoct.

„Trénujete Německo, navíc na domácím mistrovství. Na trenéra je velký tlak, aby se dobře odstartovalo. Nechcete začít turnaj nějakým cirkusem. Proto když mi to tenkrát radostně oznámili jako skvělou novinku, říkal jsem jim: ´To jste se zbláznili? To je ten nejhorší nápad, jaký jsem kdy slyšel!´," vzpomíná si rodák z Kolína nad Rýnem na svou první reakci.

Jeho obavy se ukázaly jako zbytečné. Němci favorizované Američany porazili 2:1 v prodloužení, a nakonec došli až do semifinále.

Počátkem ledna si jako kouč Sparty užije zápas na fotbalovém stadionu znovu. I když pár odlišností se najde. Zatímco v Gelsenkirchenu se hrálo pod uzavřenou střechou, proti Litvínovu to bude pod otevřeným nebem. Kapacita stadionu navíc bude „jen" něco málo přes 32 tisíc diváků.

Na fotbalovém stadionu v Drážďanech se chystá hokejový zápas pod širým nebem

Jan Švanda, Sport.cz

Myslím si ale, že pro hokejový zápas to bude mnohem lepší prostředí (než na stadionu Schalke). V Drážďanech jsou strmé tribuny, bude to vážně něco," soudí Krupp, jenž se obává jediné komplikace.

„Budeme se modlit za počasí, které to může hodně ovlivnit. Snad to bude v pohodě. Klidně ať mrzne, hlavně ale ať neprší," přeje si německý trenér.

Sportovní ředitel Sparty Petr Ton (vlevo) a generální ředitel Litvínova Jiří Šlégr s maskoty klubů na stadionu v Drážďanech.

Jan Švanda, Právo

„Každopádně to bude mimořádná událost, Po všech stránkách to bude něco úplně jiného. Je to show, z níž ale pořád chcete tři body," uzavírá Krupp.