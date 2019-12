To se mě bojí!? Jágr se domluvil s českým mistrem světa, Boleslav ale Kladnu všechno zatrhla

V uplynulém ročníku pomohl hokejovému Kladnu po pěti letech k návratu do nejvyšší soutěže a nyní mohl jeho dres oblékat znovu. Majitel Rytířů Jaromír Jágr totiž projevil o svého spoluhráče ze zlatého MS 2010 Petra Vampolu zájem, s formou střídavých startů podle informací Sport.cz souhlasila i prvoligová Slavia, za níž sedmatřicetiletý útočník tuto sezonu nastupuje. Všechno ale zhatila Mladá Boleslav, které je Vampola pro extraligu kmenovým hráčem.

„Kladeňáci, měl jsem dnes naskočit a zkusit vám pomoct. Bohužel Mladá Boleslav byla proti... Mrzí mě to od týmu, který má ty nejvyšší cíle, výborný mančaft a hraje dobrý hokej! Mají strach z hráče, který hraje už tři roky první ligu!?," podivuje se Vampola, který poslední dva dny s Kladnem trénoval, na svém účtu na Instagramu stanovisku Bruslařského klubu.

A připomíná, že po angažmá v Českých Budějovicích, Kladně a nyní Slavii nastupuje už třetím rokem v kuse ve druhé nejvyšší soutěži. V extralize naposledy působil právě v Mladé Boleslavi v sezoně 2016/17.

Petr Vampola (vlevo) v sezoně 2016/17 v dresu Mladé Boleslavi.

„Máme s Petrem Vampolou nějaké dohody a povinnosti a jako klub je dodržujeme a plníme. Logicky proto chceme, aby je dodržoval a plnil i Petr. Ví o tom Slavia i Kladno, proto vůbec nechápu, co se to teď děje," reagoval pro Sport.cz generální manažer mladoboleslavského klubu Jan Tůma s tím, že zmíněná dohoda mezi Středočechy a Vampolou není veřejná.

„Že máme strach z hráče, který už nějaký čas hraje první ligu? To s tím přece nemá nic společného. Je přece úplně jedno, že jsme v tabulce třetí a Kladno jedenácté. Takhle to nefunguje. Petra jsme uvolnili na hostování do Slavie, což je v souladu s naší dohodou," dodává Tůma s tím, že na zamítavém stanovisku Mladé Boleslavi ohledně Vampolova působení v Kladně nemá žádný vliv vzájemný duel, který spolu oba týmy dnes večer sehrají.

„Žádnou roli to nehraje. My jsme s tím nepřišli, přišel s tím Petr a Kladno. Rytíře jsme seznámili s dohodou a mezi kluby je všechno vyřešené. Jestli se to bude nějakým způsobem měnit, nechci v tuhle chvíli komentovat," soudí Tůma.

Jaromír Jágr a Petr Vampola v historických dresech kladenských Rytířů.

Na přímou otázku, jestli názor managemenntu Boleslavi zůstává pevný a Vampolu do Kladna neuvolní, Tůma odvětil: „To mně vkládáte do pusy něco, co jsem neřekl. V tuhle chvíli prostě dohody platí, a to je celý. Nechci spekulovat, jestli se budou měnit, nebo ne," uzavřel mladoboleslavský generální manažer.

„Asi ještě nepatřím do starého železa a jsem rád, že mě ve Slavii trénuje reprezentační trenér Miloš Říha mladší. Možná mám ještě šanci atakovat národní tým. Když se mě bojí top tým z extraligy, který mě před cca třemi roky nechtěl...," píše Vampola a do Kladna vzkazuje, že bude Rytířům držet palce, aby večer Mladou Boleslav porazili.

Vampola, jenž má s reprezentací kromě zlata z roku 2010 i bronz z MS v Bratislavě následujícího roku, přišel do Kladna loni v létě, když vyslyšel vábení kladenského majitele Jaromíra Jágra, se kterým před devíti lety vyhrál světový šampionát, a rozmyslel si konec své kariéry. V základní části i play off první ligy si v minulé sezoně udržel průměr více než bodu na zápas. V jedenácti duelech následné baráže pak trojnásobný mistr extraligy se Vsetínem, Libercem a Plzní zaznamenal jednu asistenci.

Rytířům se před soubojem s Mladou Boleslaví oproti poslednímu nedělnímu duelu na ledě Komety vyprazdňuje marodka. K dispozici už by měl být brankář Denis Godla a útočník Ladislav Zikmund. O startu Jaromíra Jágra, jehož od pátečního utkání se Spartou trápí zranění, se rozhodne před zápasem. Není ale příliš pravděpodobné, že by sedmačtyřicetiletý forvard do souboje s Bruslařským klubem nastoupil.