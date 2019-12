Hokejový trenér Radek Bělohlav rozšířil realizační tým Komety Brno

Kdyby vám někdo před víkendem řekl, že porazíte Spartu a Kometu a o pár dnů se v ní budete hlásit, těžko byste tomu asi uvěřil?

Vůbec. Život zkrátka přináší zajímavé okamžiky, Libor Zábranský mi dal nabídku a na spolupráci se těším. Bylo to takové zvláštní, nedávno jsme se potkali jako soupeři. Ať už zápas dopadl jakkoliv, je to zajímavé, že jsme se takhle rychle potkali jako spolupracovníci a ne jako soupeři.

Určitě jste jako trenér sledoval všechny další týmy a hráče. Jak se vám jeví Kometa?

V první čtvrtině jsme tady hráli zápas, kdy jsme asi ve dvanácté vteřině dostali gól a po první třetině prohrávali 0:3. To byl válec, těžko jsme se s tím srovnávali. Teď jsme se poprali s tím zápasem trošku jinak. Nicméně si myslím, že si Kometa svou tvář najde. Kluci ví, co potřebují. Máme před sebou reprezentační přestávku, ve které je čeká náročný program. Něco už mají za sebou, další fáze přijde. V pondělí nás čeká těžké utkání v Třinci, na které se musíme připravit. Hráče má Kometa od první do čtvrté lajny velmi kvalitní.

Co budete mít v klubu na starosti?

Budu patřit do tady té hokejové komeťácké rodiny. Věřím, že přispěju svými zkušenostmi a osobností, všechno však přinese až čas. Chci tomu dát to, co umím, co jsem se během hokejové kariéry naučil.

K angažmá vám jistě pomohlo, že se s šéfem Komety Liborem Zábranským dobře znáte, neboť jste společně odehráli mnoho zápasů v Budějovicích, Vsetíně nebo na Spartě...

Kromě NHL jsme spolu prožili všechno. Zažili jsme největší úspěchy kariéry. Libor přišel z vojny a šel do Budějovic. Pak už jsme spolu byli v reprezentaci, Spartě, Vsetíně. Známe se dobře, takže i možná proto jsem tady.

V minulé sezoně jste také trénoval reprezentaci U18. Oslovila vás práce s reprezentační mládeží, kterou hojně zásobuje právě Kometa?

Několik kluků z Brna jsem trénoval. Třeba Honzu Mlčáka, který teď v Litoměřicích. Ale i další hráče, kteří jsou po hostováních. Když vidím základnu dorostu a juniorky, moc se na to těším být u toho a pomáhat rozvíjet jejich talent. Například Jakuba Brabence a další.

Vejmelka měl v brance Komety plné ruce práce

Vlastimil Vacek, Právo

S kádrem Komety se asi nemusíte složitě seznamovat. Většinu hráčů asi znáte, že?

Samozřejmě Tomáše Plekance zná každý. Hráče Komety jsem sledoval z videa a z ledu z našich vzájemných zápasů. Připravoval jsem se na ně jako soupeř. Samozřejmě je ale třeba říct, že jsem prakticky přišel do neznámého prostředí, což je možná dobře.

Jak se těšíte na přivítání fanoušků a atmosféru, která v DRFG areně panuje?

Tady se hraje dobře i soupeřům. Je to něco úžasného, není nic lepšího v republice. Ať už jde o chorea nebo o fandění celého zimáku. Přišel jsem z klubu, kde jsou fanoušci také úžasní, ale tady je to trošku jiné.

Zažil jste jako hráč Lužánky a Rondo, jaké to byly zápasy?

No jéééžiš. Za Lužánkami to byla klasika, starý zimák, kde mrzlo i v červenci. Mělo to svoje kouzlo.