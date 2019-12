Posila pro Kometu. Do Brna se vrací útočník se zkušenostmi z NHL. A chystají se další trumfy

Hokejový útočník Tomáš Vincour se vrací z Hradce Králové do Brna. Devětadvacetiletý hráč měl na východě Čech hrát do konce sezony, kluby se ale dohodly na zkrácení jeho hostování a Vincour se již dnes zapojil do tréninku Komety. Také Martin Erat by ještě v prosinci mohl naskočit v dresu Komety Brno na extraligový led. Na podzim podstoupil zkušený útočník operaci v USA, nyní už se připravuje v Brně.